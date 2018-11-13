蘋果股價重挫5% 虎牙Q3扭轉虧損為盈 盤後股價大漲7%

• 蘋果股價重挫 5% 供應商經營慘澹 投行看衰

蘋果 / 周一收盤 - 5.04%/ 報收 194.17 / 距年內高點 - 17%

兩家蘋果供應商 Lumentum 和 Japan Display 下調了各自的業績預期。周一盤前，技術供應商 Lumentum 下調了公曆今年第第四季的業績前景，其 CEO Alan Lowe 表示，公司的一大客戶要求大幅削減產品的出貨量。

周一，iPhone 的顯示屏供應商、日本企業 Japan Display 公布財報顯示，連續六個季度虧損，且下調了全年的業績預期。

同在周一盤前，摩根大通分析師 Samik Chatterjee 本月第二次下調蘋果目標價，從 270 美元降至 266 美元，保持超配評級不變。

周一稍早，花旗分析師 Atif Malik 下調了蘋果半導體組件供應商 Skyworks Solutions 的股票評級，由買入降至負面，將目標價猛砍近 27% 至 85 美元。

另外，機構研究機構 Longbow Research 也提到 iPhone 在中國市場可能表現不佳。其認為，iPhone 在中國面臨需求下滑的潛在風險。

蘋果公司股價或將進入 C 浪下跌，多頭需控制持倉風險。

• 虎牙年增率扭轉虧損 盤後股價大漲 7%

虎牙 / 周一收盤 - 2.53%/ 報收 18.50 / 距年內高點 - 64%/ 距前低 + 10%

11 月 13 日晨間消息，虎牙今日發布了截至 9 月 30 日的 2018 財年第第三季財報。

報告顯示，虎牙第第三季總凈營收為 12.766 億元人民幣 (約合 1.859 億美元)，與去年同期的 5.835 億元人民幣相比增長 118.8%；凈利潤為 5680 萬元人民幣 (約合 830 萬美元)，相比之下去年同期的凈虧損為 2930 萬元人民幣。

盤後虎牙股價大漲 7%。

市場復盤

道瓊斯 / 周一收盤 - 2.32%/ 報收 25387.18 / 距年內高點 - 6%/ 距前低 + 5%

標普 500 / 周一收盤 - 1.97%/ 報收 2726.22 / 距年內高點 - 7%/ 距前低 + 5%

那斯達克 / 周一收盤 - 2.78%/ 報收 7200.87 / 距年內高點 - 11%/ 距前低 + 4%

中概股 ETF / 周一收盤 - 2.06%/ 報收 32.30 / 距年內高點：-37%/ 距前低 + 2%

美股周一大幅收跌，科技與金融板塊領跌。道指下挫逾 600 點，納指蒙受了 3 周來的最大日跌幅。美元走強，原油繼續走低，川普對加拿大發出關稅威脅，令投資者擔憂全球經濟增長前景。

據中證網報導，瑞士央行瑞士國家銀行 (SNB) 最新發布的 13-F 持倉報告顯示，第三季瑞士央行出售了美國科技巨頭 FAANG 組合中的四隻股票，其中包括 110 萬股蘋果公司、4.4 萬股亞馬遜、8.3 萬股 Alphabet、29.6 萬股臉書等。

• 歡聚時代 Q3 營收高增 盤後上漲 3.6%

歡聚時代 / 周一收盤 - 5.65%/ 報收 61.07 / 距年內高點 - 57%/ 距前低 + 8%

北京時間 11 月 13 日晨間消息，歡聚時代今天發布了截至 9 月 30 日的 2018 財年第第三季財報。

報告顯示，歡聚時代第第三季凈營收為人民幣 41.005 億元 (約合 5.970 億美元)，比去年同期的人民幣 30.923 億元增長 32.6%；凈利潤為人民幣 6.507 億元 (約合 9470 萬美元)，比去年同期的人民幣 6.360 億元增長 2%。

歡聚時代盤後股價上漲 3.65%。

• 趣頭條上市首份季報披露 股價大跌 13%

趣頭條 / 周一收盤 - 12.92%/ 報收 5.19 / 距 IPO 價格 - 43%/ 距前低 + 2%

華爾街分析文章指出，趣頭條首份季報 10 億巨虧背後：高管股權激勵超過 7 億，銷售費用率超 100%，用戶增長顯疲態。銷售費用率回升到 106.9%，用戶補貼繼續上漲不是樂觀信號。單用戶廣告價值保持增長，但長遠來看盈利空間依然存疑。

目前趣頭條距離新低僅一步之遙。

• 宜人貸營收、凈利潤雙雙下滑 盤後股價下跌 4%

歡聚時代 / 周一收盤 - 5.65%/ 報收 61.07 / 距年內高點 - 57%/ 距前低 + 8%

北京時間 11 月 13 日晨間消息，宜人貸今天發布了該公司截至 9 月 30 日的 2018 年第第三季未經審計的財務報告。

報告顯示，宜人貸第第三季總凈營收為人民幣 11.212 億元 (約合 1.632 億美元)，與 2017 年同期的人民幣 15.139 億元相比下降 26%；凈利潤為人民幣 1.516 億元 (約合 2210 萬美元)，與 2017 年同期的人民幣 3.030 億元相比下降 50%。

宜人貸盤後股價下跌 4.73%。

• 拼多多雙 11 訂單數年增率增長 300%

拼多多 / 周一收盤 - 5.95%/ 報收 17.22 / 距 IPO 價格 - 35%/ 距前低 + 1%

證券日報指出，11 月 12 日晨間，新電商平台拼多多公布雙十一大促最新數據。雙十一期間，平台總物流訂單數年增率增長逾 300%，農產品訂單量超 4000 萬單，其中的 1200 萬單由全國國家級貧困縣通過「產地直發」的方式發出，總量超過 1 億斤，較去年年增率增長逾 409%。

不過拼多多股價一跌再跌，距離上市以來低點 17 元僅一步之遙。

• 高盛股價跌超 7% 創兩年新低

高盛 / 周一收盤 - 7.46%/ 報收 204.47 / 距年內高點 - 25%

華爾街見聞提到，此前馬來西亞財長稱，前高盛銀行家承認參與該國主權基金 IMDB 醜聞的罪行，等於高盛間接承認有罪。此前調查顯示，高盛通過幫助 1MDB 籌資 65 億美元賺取約 6 億美元。

高盛創七年最大單日跌幅，成交量急劇放大，連續兩日暴跌之後，股價再創本輪下跌新低，空頭趨勢明顯，下放支撐在通道下軌附近。

交易機會

• 永輝生活千店計劃「擱淺」 稱原因在外部環境

永輝超市 / 周一收盤 + 0.82%/ 報收 7.36 / 距年內高點 - 40%/ 距前低 + 10%

國際金融報指出，2017 年的年報中，永輝超市曾給出了一個開店計劃：新開 Bravo 店 135 家、超級物種 100 家、永輝生活店 1000 家。

但在 11 月 12 日午間，永輝超市於上證 e 互動平台上表示，目前完成永輝生活店的開店計劃比較困難，公司需要根據大環境動態的調整。

目前，永輝超市股價處於箱體區間震盪階段，可以考慮低吸高拋。

昨日 42°C 晚報還提到的交易機會包括：

三季報前夕 高盛大砍騰訊目標價

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：