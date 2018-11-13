擔憂因素增加？美股多頭快笑不出來

市場開始走跌，投資者悲觀的因素正迅速增加。

一開始良好的基本面背景也突然變得黯淡，因為市場擔憂加劇，唯恐經濟成長已經觸頂、政治阻力正在形成，且升息就在不久的將來。

雖然美股 11 月已經溫和反彈，但週一大跌顯示市場仍不穩定，週一走勢是受到蘋果 iPhone 需求負面消息，以及高盛金融醜聞案的衝擊。

市場專家紛紛對市場的脆弱性發出警告，投資者不應在當前環境承擔太多風險。

Charles Schwab 資深策略團隊週一 (12 日) 報告指出，「 現行風險讓我們維持謹慎，且我們持續建議投資者，若持股在長期策略配置以上，就該削減風險。 經濟和獲利成長率可能將觸頂，但勞動市場持續緊縮，這兩項因素混合後推升了工資成長，可能導致通膨上升和以及 Fed 相關政策的不確定性。」

這些只是投資者這陣子心頭上掛念的一些事。

華爾街討論的範圍自搖搖欲墜的基本面，到技術結構薄弱，如 S&P 500 出現危險的雙頂走勢等。Schwab 團隊指出，股市還是有一些希望，尤其是季節趨勢，可以支撐 11 月強勁走勢以及總統選舉第三年走勢向來正面的過往歷史。

Liz Ann Sonders、Brad Sorensen 和 Jeffrey Kleintop 聯合撰寫報告指出，「但有鑑於仍存在不確定性，以及獲利成長和經濟成長仍有可能放緩，我們持續建議投資依循謹慎途徑，如多元化和重新平衡等教條。」

熊市看法：

與市場對抗的因素相當強大： 中國和全球的經濟成長狀況令人擔憂 升息 美國與其貿易夥伴的關稅戰 期中選舉後國會分裂 石油價格下跌

這些部分係因需求下降以及美國企業獲利成長恐正觸頂，且明年可能逐漸下降。

Gluskin Sheff 首席經濟學家和策略師 David Rosenberg 週一 (12 日) 報告指出，「不像 2016 年，這回沒有減稅措施令人垂涎，且眾議院管制放寬的動能現在也開始趨緩或甚至停滯。若邁向感恩節那一天，美股罕見走低，這恐將真的是非常悲觀的信號。」

根據 FactSet 的數據，11 月股市走勢通常紮實但不引人注目，過去 10 年來平均漲幅為 0.9%，整體而言排第五，但自 2011 年以來 11 月份就一直是收漲的月份，比其他任何月份收漲的紀錄還長。

然而，市場行動仍有一些裂縫。

Rosenberg 指出，上週五市場走跌，但成交量卻上升，這顯示「機構投資者現在更願意大量拋售，而不是逢低買進。」

基本面方面，能源價格崩跌反映出中國成長減速，這是全球經濟煞車的最新跡象之一，同時美中也持續互打關稅戰，而這點還沒有反映在企業獲利上，這是 2019 年令人擔心的一件事。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，「市場討厭不確定性，而那是引起不確定性的最大因素，現在選舉已經塵埃落定，希望月底之前也能解決這個問題。」

牛市看法：

雖然多頭已經快笑不太出來，但美國經濟也遠遠不到軟腳的地步。

美國 GDP 成長持續亮眼，第四季成長可能約莫 3%，達到全年一致的速度。就業市場運作良好，單就 10 月就增加 25 萬個職缺，且工資成長年率也超過 3%，創有史以來首次突破 3%。

當然市場也相信，萬一狀況有劇烈、深度的下滑，Fed 就會介入並停止升息，當然這一方面是好消息，同時也是壞消息。

Schwab 分析報告指出，「停止緊縮可能會受到市場歡迎，但只有在經濟成長狀況依舊健康，且通膨風險受抑制的情況下才會這樣。倘若不是這樣，Fed 是因為通膨上升而被迫暫停緊縮，市場恐怕不會對這樣的發展和顏悅色。」

選舉已過也是市場稍稍鬆一口氣的因素，因為自第二次世界大戰以來，期中選舉過後的這段時間不會呈現負面。

這不意味這段時間過後不會波動，例如 1987 年黑色星期一的崩潰就是在 1986 年期中選舉後一年。

就業市場也要謹慎關注，失業率 3.7% 遠低於 Fed 認為的充分就業標準，意味著就業市場逆轉只是早晚的問題。

「現階段失業率開始要再次上升，以歷史角度來看，這可能是下一輪經濟衰退的倒數計時。」