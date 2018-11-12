華為、小米靠邊站 雙11最暢銷手機品牌：蘋果

2018 年天貓雙 11 落幕，蘋果擊敗華為、小米，成為該購物活動中，最暢銷的手機品牌。

2018 年天貓雙 11，繳出單日人民幣 2135 億元 GMV(成交總額) 的成績單，創歷史新高；但年增率未達 3 成，則為歷史新低。

今年天貓雙 11 花不到 16 小時，就改寫了 2017 年紀錄 (銷售額人民幣 1682 億元)，並於 11 日晚間 10 點 28 分，突破人民幣 2000 億元。

根據 CNBC 報導，阿里巴巴公布了 GMV 最高的各類產品清單；其中，蘋果在手機類，位居榜首，華為、小米，分別為第 2、3 名。

截至 9 月為止，蘋果在大中華區的營收，年增約 16%。

相較之下，三星手機在雙 11 的銷售表現，明顯較為疲弱，名列第 8。

Counterpoint Research 的研究主管 Neil Shah 表示，華為、小米一直是最受中國消費者歡迎的品牌，「(賣贏華為、小米) 這對蘋果來說，是個積極訊號。」

Shah 指出，蘋果成為今年雙 11 最暢銷手機品牌，顯示中國消費者逐漸傾向購買更多高階產品，對蘋果來說，是個好兆頭。

新浪網報導稱，雙 11 期間，iPhone XS Max 的銷量，較 iPhone XS 多出 10 倍左右。