科創板來勢洶洶 上市門檻成焦點 券商看法分兩派

自從中國國家主席習近平上周拋出科創板議題後，相關部會與券商紛紛動了起來，預期自己可能符合科創板的企業也開始籌畫改變上市路徑，不過一切還是在等相關細則出爐，才能了解企業上市門檻等問題。

《第一財經日報》報導，有些大型券商已經在內部對外來的上市企業門檻和投資人門檻進行預測，甚至以此為基礎連絡潛在標的企業。目前不同券商預測的企業上市標準有很大差異，但整體分為兩派：一派認為應該參照 CDR 試點的企業標準，另一派則預測將接近戰略新興產業板的標準。

投行人士指出，科創板關鍵在於如何實施，目前來看，要避免重蹈戰略新興產業板和新三板覆轍，具體規則制定是很大的挑戰。

尤其難處在於，如果企業門檻定得過高，就不能達到支持創新企業的目的；定得過低，就容易讓一些不符合要求的企業進來；投資人門檻定得過高，就面臨流動性不足的壓力；定得過低，又容易讓風險承受能力較低的投資人遭受損失。

據了解，目前各家券商會準備一些資料提前和企業溝通，尤其選定有前景但還沒獲利的企業溝通。甚至在新三板掛牌的企業已經開始詢問科創板細則相關事宜，希望能轉而上科創板。

先前監管層已經是初一些明確訊息，包括投資門檻不會太低，不鼓勵中小投資人直接投資，而是傾向於鼓勵中小投資人通過公募基金進行投資。

中信建投策略分析師張玉龍預測，可能在投資人持有資產、股票交易經驗等方面設置准入門檻，預計會低於新三板但高於原來股交中心科創板。中信建投投行人士表示，預計科創闆對企業的要求或將與 CDR 相通，核心是科技創新企業，特別是技術創新企業。在他看來，與 CDR 向大券商傾斜類似，科創板也將從大券商的項目開始試點。