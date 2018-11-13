【異動股】券商板塊再度集體衝高 哈投股份(600864-CN)漲停

臨近午盤，券商板塊集體衝高，截止發稿，哈投股份(600864-CN)直線漲停報5.06元，太平洋(601099-CN)漲6.32%報2.86元，國金證券(600109-CN)、國海證券(000750-CN)、中原證券(601375-CN)、第一創業(002797-CN)、東北證券(000686-CN)、東吳證券(601555-CN)、西南證券(600369-CN)集體跟漲逾2%。

消息面上，國務院及“一行兩會”高管紛紛表態，表示將出台長期和短期舉措，包括“穩妥處理”股權質押風險等，提振市場信心。上交所、深交所和中國基金業協會等也齊發聲，表態將用實際行動纾解股權質押風險，用製度改革和一線監管穩定市場、提振信心。

申萬宏源研報顯示，上市券商三季報營收、淨利潤均同比下滑，但基本符合預期，而估值層面，當前板塊市淨率估值1.2倍，大券商在0.9-1.4倍之間，處於歷史底部區域。

業内人士表示，券商表現強勁的原因與監管層支持券商參與化解上市公司股權質押風險等利好有關。券商股在近兩年持續震蕩，估值進入合理區間，存在大幅上揚的基礎。從歷史規律來看，券商板塊的頻頻漲停，可以看成大盤反彈的信號，隻是券商啓動反彈帶動大盤的反彈，往往存在一定的滞後性。