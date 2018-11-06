〈分析〉科創板+註冊制 對中國市場影響一次解讀

鉅亨網新聞中心 2018年11月6號8點26分

中國國家主席習近平昨 (5) 日宣布將設立科創板並試點註冊制，引發投資人熱烈討論。短期來看，這對目前市場會帶來短期利空，但長遠來說，會讓中國市場的制度更加完善。

註冊制明年可望實施

在十八屆三中全會就曾提出的證券發行註冊制，是指證券發行申請人依法將與證券發行有關的一切信息和資料公開，製成法律文件，再送交主管機構審查。接下來主管機構只負責審查發行申請人提供的訊息和資料是否履行訊息披露義務的一種制度。

也就是說，註冊制讓準備發行 IPO 的公司資訊一切公開，審核機構不用像過去一樣花費大批心力進行實質判斷，而是只針對註冊文件進行形式審查，把決定權交給市場，如果壞的股票藉此申請上市，之後也可能會吞下發行失敗的苦果，監管機關也可以把其他心力投入到打擊造假。預計相關規則徵求意見很可能在年底宣布，看好明年可望實施。

中泰证券首席经济学家李迅雷直言，目前是很適合推行註冊制的時間點，一來符合進一步改革開放的承諾，加上目前市場估值處在歷史低點，反正註冊制遲早都要推，晚來不如早來，雖然對 A 股總體衝擊有限，但對中小創還是會有影響。

市場憂科創板讓大盤再跌

至於科創板，就是要補齊科技創新的不足，主要是針對中國新創尚未進入成熟期，但具有成長潛力且滿足規範的科技型、創新型中小企業。未來在獲利狀況、股權結構的安排會更有差異化。上交所表示，這是獨立於現有主板市場的新設板塊，會就該板塊內進行註冊制式試點。

有投行高層就指出，雖然目前資本市場有主板、創業板、中小創業板、新三板等，但在審批流程和公司選擇上還是有很多制度方面的缺陷，加上審批時間長，很多好公司乾脆選擇在海外上市。

像科創板這樣高規格的重大改革，過去因為地方和各部門的利益衝突，過去幾年始終沒談成。現在從高層直接推動，對市場長期發展的確是好事，但也有分析人士擔心，目前市場才剛剛止穩，高層如今又推出科創板，可能讓大盤再度走跌。

從短期來看，註冊制實施，市場可能擔心拉低市場估值。尤其是對創業板以及高估值的科技股是大利空，同類標的在科創板可以更便捷的上市，已有標的稀缺性當然會下降。

至於對計畫上市的企業來說則是利多，尤其註冊制試點可以讓上市更便利，門檻更低，時間更快，不用再離鄉背井去海外上市。

對於針對創立初期的高科技公司設立的新三板，當然是一大利空，過去力爭的中國那斯達克名號也可能拱手讓給科創板，但對優質的新三板公司來說，也多個可以轉板的管道，並非壞事。