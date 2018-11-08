〈陸版那斯達克來了〉科創板再獲官方力挺！來看那些產業最可能浮出潛在標的

中國即將設立科創板消息傳出後，相關市場無不磨刀霍霍，目前已開始積極籌備的投行表示，首批登陸科創板的公司較有可能會是具有競爭力的新興行業領頭羊，甚至科創板更被譽為是陸版的「那斯達克」。

中國國家主席習近平近來才在上海考察時再度呼籲，要把設立科創板試點註冊制等任務完成，代表北京官方對此相當重視。事實上，這項消息在本週一公佈後，投行們無不積極商討如何參與，雖然科創板推出還要配套細則和政策措施，但市場普遍預計節奏會很快，應該明年就能推出。

然而現在市場普遍注視 2 個問題：

擁有上萬家掛牌公司的新三板市場，又有哪些企業很可能登陸科創板，以爭取更佳的融資功能和股票流通性？ 中國政府又會以什麼樣的標準，初步篩選可能登陸科創板的潛在標的？

有投行人士指出：「一方面要從符合國家戰略的產業裡去選擇，例如智慧製造、高端裝備、生物醫藥、軟體晶片等。另一方面，要去尋找有穩定經營模式和團隊、發展戰略清晰，且未來能不斷擴大規模的企業。」

也有投行人士猜測，「首批登陸科創板的公司較有可能會是具有競爭力的新興行業的領頭羊，以此為基礎，來吸引大量的機構資金和中長線資金佈局。」有關科創板的上市條件，多數投行人士認為，獲利性的考核會相當關鍵。先前創業板對淨利潤為負或淨利潤不達標的企業並未放開，而科創板可能會給此類企業以足夠的發展空間。

至於針對創立初期的高科技公司設立的新三板，過去力爭的中國那斯達克名號也可能拱手讓給科創板。市場人士認為，考慮到科創板可能賦予上市公司更好的融資功能和更好的股票流動性，可能有不少新三板企業有可能成為未來登陸科創板的「種子選手」。

以新三板企業的研發費用來看，目前高研發費用的企業代表的多半是足具規模，且遠遠優於新三板市場平均水準的的經營業績，以軟體與服務、技術硬體與設備兩大行業掛牌公司最多。

研發費用破億的公司分別有智明星通、中科軟、君實生物、聖泉集團四家。其中淨利潤超過多數 A 股主機板公司的企業，今年前三季淨利潤在高研發企業中排名前五名的分別為華強方特、成大生物、麥克維爾、英雄互娛、合全藥業。

21 世紀資本研究院指出，兼具高研發投入、業績突出、高成長等特徵的掛牌公司，將更有機會在科創板獲得上市融資機會；當然，其中多數公司已滿足主機板上市財務要求，之後要選擇科創板還是主機板、創業板等傳統板塊上市，還是要由企業的發展需求，以及板塊設置間的差異化制度供給來決定。

至於外界看好科創板會對獲利規模較低甚至虧損狀態，但具高額研發投入及發展前景的科技類企業帶來更佳上市機會。

例如新能源、生物科技、半導體等新興行業向來需要長期資金投入，虧損時間、投資回報和變現週期也將更長，但這類企業的發展和科技突破一旦取得進展，就會取得爆發式成長，並帶來產業革新。

21 世紀資本研究院表示，不排除科創板會效仿港交所針對生物醫療等新興行業給出更寬鬆的上市標準，給了上述仍處於虧損狀態的掛牌公司登陸科創板的可能性。不過，科創板雖然有可能將在上市標準上降低獲利要求，但也很可能提高對相關科創企業在所屬領域的科技能力、成長性等指標的差異化要求，註冊制的制度安排下，相關公司也將接受市場考驗。