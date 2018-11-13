台股盤前- 美股臉綠道瓊大跌600點 台股大盤短線疲軟慎防走跌

歐美股市科技類股 12 日深陷走跌陰霾，美股道瓊指數大跌 600 點，歐股同樣臉黑，包括倫敦 FTSE 100 指數、法蘭克福 DAX 30 指數與巴黎 CAC 40 指數等三股市同步下跌作收，台股今 (13) 日大盤恐跟進走跌機率不小。

蘋果供應商調降財測，讓蘋果賣壓陰影籠罩，12 日早盤股價 196.12 美元，重挫 4%，加上市場持續被貿易摩擦疑慮籠罩，加上強勢美元助攻，拖累美股早盤就狂洩 200 點，道瓊工業指數大跌 600 點。

市場擔憂美中貿易戰影響消費信心、華為競爭等因素影響，以及新機售價偏高等因素衝擊，天風證券分析師郭明錤 12 日出具報告表示，將蘋果 iPhone XR 周期出貨量將比預期減少 3000 萬支，為蘋果供應鏈埋下變數。

台股昨日缺乏買盤挹注，加權指數上漲 1.2 點，收在 9831.21 點，儘管守住 9800 點，但量能卻萎縮至 906.68 億元，創下 3 月 31 日補班日以來新低紀錄。

分析師表示，台股目前看來上檔壓力不小，加上成交量萎縮，部分權值股股價平盤徘徊，反映多方追價意願不高，仍持續處於觀望狀態。

進一步觀察技術面，日 KD 指標呈現死亡交叉向下，大盤指數反彈動能有限，本週如果未能出線帶量上攻，指數短線恐不利繼續上攻。



