【大慶證券】盤前分析－台股回測缺口支撐  關注基本面績優股



◆盤勢分析

蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum 下修財測，使市場憂心蘋果手機銷售不如預期，Lumentum 股價大跌 32.98%，蘋果股價亦下跌 5.04%，拖累美四大指數全數走跌，其中以費半下跌 4.44% 最重。另外美元指數昨日突破前高來到 97.68，除美國 10 月 PPI 年增 2.9% 高於市場預期外，義大利債務及英國脫歐等問題，也拖累歐元及英鎊走勢，進而助美元指數走揚，所幸短線上台幣未貶破前高，顯示資金並未因此大舉撤出，後續只要台幣不加速貶破前高，台股就沒有立即性的風險，不過科技股近日波動較大，恐對台灣電子股走勢造成壓力，須持續關注。

中國證監會發布新規，放寬上市公司再融資間隔限制，政策利多加上雙十一成交金額續創新猷，使陸股開盤後由黑翻紅，激勵日股、韓股跌幅收斂，亦帶動台股走勢，指數開低走高，上漲 1.2 點收在 9831 點，成交金額 917 億。昨日集中市場狹幅震盪，雖 KD 指標來到高檔對指數造成壓力，所幸量能再次萎縮，有助緩和過熱指標修正期間的波動。今日面臨國際股市走跌及台幣趨貶壓力，恐回測 10/25 的缺口支撐，不過短線只要缺口下緣 9622 點不被有效跌破，後續台股仍有望震盪走高。

蘋果手機出貨預測下修，加上市場傳被動元件大廠減產，在消息雜亂下，拖累蘋概股與被動元件類股走勢，包括嘉聯益、美律、國巨、大毅等均下跌 5% 之上，然而在盤面動盪之際，市場逐漸回歸基本面，部分進入傳統旺季的類股陸續浮現，如紡織的儒鴻、寶成、百和等，織布的利勤更是盤中漲停鎖住，水泥的台泥、亞泥也全數收紅。因此整體來看，即便盤面趨於動盪，但市場依舊關注具基本面的族群，考量 10 月營收已於昨日公布完畢，第三季財報除金融股外亦須於明日公布完，財報行情應將於本週結束，接下來即進入財報空窗的作夢行情，因此第四季進入旺季、明年展望樂觀的類股為接下來的關注方向，相關類股包括紡織、電動車、5G 相關等，配合基本面的表現，在盤勢相對動盪下，嚴守停損停利靈活操作。

