

◆盤勢分析

1. 因市場憂慮 FED 升息政策，以及川普對貿易夥伴國持續發動關稅政策，加上科技股連續兩日走弱，連動美股四大指數集體下跌，跌幅介於 - 4.44%~-1.97%。在重要指標股方面，AMD、NVIDIA、博通、APPLE、intel、台積電 ADR 重挫超過 2.5%；特斯拉下跌 5.49%。

2. 周一晨間亞洲股市平盤附近窄幅波動，加權指數開低震盪，一度跌破 9800 點大關，隨後 2330 台積電緩步走高，帶動指數由黑翻紅，收盤加權指數上漲 0.01%，收在 9831.21。

3.OTC 指數平盤下窄幅波動，收盤報收 118.23 點，下跌 0.43%。

4. 加權指數技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收紅的小十字線，短線觀望氣氛濃厚。

(2) 量能：成交量縮至 905.79 億元，後續價漲宜量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下、MACD 柱狀體再度走低，技術指標呈現走弱。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 1.81 億元；外資 + 10.62 億元、投信 - 2.36 億元、自營 - 10.08 億元。

5. 電子類股

(1) 半導體、IC 設計：2330 台積電 10 月業績持續攀高，創單月業績歷史次高水準，力拼 Q4 營收創高，周一股價逆勢撐盤。2388 威盛 10 月年增 6.68%，股價盤中觸及漲停；2379 瑞昱受惠三大產品線出貨暢旺，2019 年有望再走高，股價上揚 2.4%。

(2) 矽晶圓：6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶 10 月營收走高，近日類股股價維持波段高檔震盪。

(3) 手機：2498 宏達電積極搶攻 VR 市場，VIVEPORT 遊戲已達 1500 多種，股價量出強鎖漲停。

6. 非電子類股

(1) 工具機：1590 亞德客 - KY 營收連續五個月下滑，周一股價利空出盡反映，尾盤強勢漲停；帶動同業 2049 上銀跌深反彈上漲 2%。

(2) 航空、水泥：2610 華航進入 Q4 貨運旺季、外資持續買超，收盤股價漲近 3%；1101 台泥 10 月營收創歷史新高，股價跳空上漲，也帶動 1102 亞泥收高。

7. 重點訊息：

(1) 統計上周即增加 52 家庫藏股，11 月以來則為 58 家，9 月中旬到 10 月底期間仍有 44 家持續買進庫藏股，累計目前實施中的庫藏股突破百家、達到 102 家。DRAM 廠南亞科昨（12）日召開董事會，決議分兩階段買進庫藏股共 12 萬張，其中 2 萬張將轉讓予員工，10 萬張則用以維護公司信用及股東權益，買回價格區間介於 38～79 元之間。

(2) 受惠於業內外穩健成長，食品龍頭 1216 統一企業昨（12）日公布最新 10 月合併營收 353.99 億元，年增 6.88％，創下歷來同期新高；累計前 10 月合併營收 3,656.58 億，年增 8.13％，亦刷新歷史新高紀錄，表現亮眼。

(3)MSCI 半年度調整將於 14 日凌晨公布結果，由於 10 月台灣加權指數及 MSCI 台灣指數跌幅逾 1 成，低於其他國家，台股權重恐遭調降，而 5876 上海商銀、2027 大成鋼等納入 MSCI 成份股機會高。

