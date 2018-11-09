不是不可能 小摩：日圓若貶到125 日經將漲到2萬8

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 在報告中指出，明年日圓意外走軟的風險不容忽視，若日圓兌一美元跌到 125，預期日經指數將漲到 28000 點，比目前指數位置還要高出 25%，雖然與目前的情況相距甚遠，但並非不可能。

摩根大通分析師 Ryota Sakagami 和 Tohru Sasaki 寫道，日益惡化的貿易平衡，高油價以及美日利差進一步擴大都將對日圓造成壓力。也就是日本若 2019 年貿易逆差，兩國 10 年期國債殖率利差再擴大 30 個基點，美元兌日圓可能升至 2015 年高點 125。

美元兌日圓 (藍線) 隨著美日兩國公債殖利率利差 (白線) 擴大而走升。(來源：Bloomberg)

由於自然災害擾亂了經濟活動，日本 9 月出口意外下降 - 近兩年來首次下降 - 而油價上漲繼續推動進口成長。彭博社的一項調查顯示，雖然經濟學家預計 2019 年日本進口成長將超過出口成長，形成貿易逆差，但摩根大通分析師預測日圓將走強，全年收益率為 108 美元。

今年以來，美元指數漲幅達 4.86%，日圓僅下跌約 1.09%，較其他主要貨幣表現相對抗跌，週五 (9 日) 日圓兌美元來到 114 美元，日經 225 指數則收在 22263 點附近，今年以來下跌約 2%。

摩根大通表示，日圓貶值將使得日本企業未來一年的每股收益增加 11％，內需、景氣循環和對匯率敏感的出口產業將受惠；至於交通運輸、原物料和精密儀器等產業則是日圓貶值的受災股。