紐約匯市—Fed升息步伐穩定 美元強勢登上16個月高點

週五 (9 日) 交易，在 Fed 維持關鍵利率穩定並重申貨幣緊縮立場，為今年 12 月第四度升息鋪路後隔日，美元兌歐元登上 16 個月高點。

週二美國期中選舉後，因國會分裂令市場預期美政府難以推行進一步財政刺激措施，美元一段時間廣泛走跌。

但因美國經濟強勁且升息步伐穩定，週四收復跌幅並延續漲勢，根據 FactSet，週四 0.8% 的升幅創 8 月以降最大單日升幅，週五美元兌多數主要貨幣續漲。

法國興業銀行首席外匯分析師 Kit Juckes 表示，「我們對太快拋售美元的行動持謹慎態度，因為 Fed 仍在升息以切入緊縮的勞動市場，且貿易緊張情緒尚未消失。」

美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 的也成為美元上漲的助力之一，他稱華爾街不應干擾中美貿易談判。「如果華爾街 (金融界) 參與進來，暗示其參與美中談判，美中間任何達成的交易都會變調變味，因為這都將要得到高盛和華爾街的認可。」

ICE 美元指數上升 0.2% 至 96.928，本週收升 0.4%，為美元連續第 4 週走高。

美元恢復強勢，主要貨幣走跌，離岸人民幣兌美元往破 7 又邁進一步，歐元貶至 1.13 美元。

BK 資產管理公司外匯策略部門總監 Boris Schlossberg 認為，美元恢復上漲係因 Fed「明確強硬的聲明。」

墨西哥

墨西哥披索週五尾盤上漲，1 美元兌 20.1368 披索，較前一日的 20.1961 披索下降，因墨西哥總統退回了一些銀行監管提案。

歐洲

交易者聚焦英國經濟數據，其貿易盈餘和製造業數據均優於預期，同時第三季 GDP 自先前的 0.7% 下降至 0.6%，符合預期。英國第三季企業投資下降，市場參與者歸咎於脫歐的不確定性。

英鎊走貶，自前一日的 1.3061 美元下降至 1.2967 美元。

歐洲委員會和義大利之間的矛盾也是市場焦點，歐盟希望義大利重提預算案 (先前的預算案不符合歐盟預算規則)。

歐元自週四 1.1365 美元貶值至 1.1332 美元。

中國

中國週五公布，消費物價通膨 (PPI)自前月的 3.6% 下降至 3.3%，生產者物價通膨 (CPI) 則穩定在 2.5%。

中國週四也公布了一些樂觀的貿易數據，但投資者仍警告中美貿易紛爭扭曲了這數據，因為投資趁關稅調升生效前湧入。

此外，中國人行稱經濟正面臨下行壓力。

在此背景下，美元兌人民幣小幅走強。美元兌在岸人民幣上升 0.3% 至 6.9569 元；美元兌離岸人民幣升幅不到 0.1% 至 6.9468 元。

日本

外匯市場投資者焦點重返 Fed 和其他主要經濟體央行的貨幣政策分歧。市場預期 BOJ 維持利率在極低水準，日圓兌美元接近 5 週低點至 113.73，過去 10 個交易日跌幅 1.7%。