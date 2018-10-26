市場風險推升避險日圓 分析師：看壞澳幣後市

美股在近日崩盤後，25 日有所反彈，然而，投資者對較具風險資產的偏好有所保留，進而推升避險貨幣日圓兌美元匯率，同一時間，做為衡量風險偏好指標的澳元陷入困境，試圖守住 0.7000 關卡。

道瓊工業平均指數 25 日強力反彈 401 點，但 26 日亞股受到帶動有限，截至下午 2 時許，MSCI 亞洲除日本指數下跌 0.47%，暫報 472.05 點。

MSCI 亞洲除日本指數走勢

分析師認為，目前市場仍具許多風險因素，如美中貿易戰緊張局勢、義大利預算問題、以及地緣政治的不確定性與對美國企業營收的擔憂。美元兌避險貨幣日圓走跌 0.20%，暫報 112.19。

美元兌日圓走勢

美中貿易戰持續升溫，而澳洲與亞洲經濟有緊密關係，澳元因此陷入困境，26 日兌美元暫報 0.7034，若跌破 0.7000，將會是 2016 年 2 月以來新低。分析師認為，在美中沒有明顯達成貿易協議企圖之下，不宜久持澳元，若無法守住 0.7000，可能將一路下探 0.68。

澳元兌美元走勢

歐元部分，歐洲央行總裁 Mario Draghi 重申明年夏天開始實施緊縮政策，且 2.6 兆歐元的購債計畫將在今年結束，但市場認為歐盟充滿政治與經濟不確定性，質疑歐洲央行是否能升息，歐元因此稍微走跌，26 日兌美元暫報 1.1371。

美元指數在 26 日有所攀升，但大多數原因為歐元走低，歐元佔美元指數比重高達 57.6%。市場參與人士下一個主要關注焦點為美國 GDP 數據，該數據將在美國時間 26 日公布，TD Securities 的分析師預期第 3 季 GDP 增長為 3.7%。

若 GDP 數據表現不如預期，投資者將擔憂經濟增長的動能，以及聯準會是否會改變升息的步伐，目前市場預測該行將在 12 月再度升息一碼。