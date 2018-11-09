法興：日圓將在明年大覺醒 現為「便宜」階段

《彭博社》報導，法國興業銀行 (Societe Generale) 分析認為，美元兌日圓處於被高估水平，因此是加碼「便宜」日圓的時機點。

美國聯準會週四 (8 日) 發布聲明，決議維持基準利率不變，但仍將持續升息步伐，市場預期聯準會將在 12 月升息一碼。週四 1 美元兌日圓來到 114 左右，為 10 月初以來的高點，當時美元兌日圓報 114.54，法國興業銀行認為此水平正是「天花板」關卡之一。

美元兌日圓走勢

有鑑於美元走升，日圓處於相對便宜狀態，法興的貨幣衍生品分析師 Olivier Korber 週四在報告中指出，利用期權押注日圓將 2019 年將走升，為聰明的操作選項。

除了認為日圓明年將反彈之外，法興週四的另一方報告指出，美元被「高估」，然而法興表示，由於美國經濟增長仍強勁，對於過早拋售美元仍持謹慎態度，該行指出，「就業市場依然強勁，聯準會目前不太可能發出 (升息) 停頓信號，明年將出現轉變」。

美國剛結束期中選舉，民主黨奪回眾議院，共和黨則續保參議院。法興的全球固定資產策略師 Kit Juckes 指出，這樣的國會分裂結果，支撐了以下觀點，「即在當前週期，2018 年第 3 季將展現最好的經濟增長，並在這之後開始走下坡。這代表著利率可能會在明年夏天達到高峰，與此同時，歐洲央行將開始升息」。

Korber 表示，日圓多頭關注的焦點將會是聯準會何時停止升息步伐、日本央行是否將終止寬鬆政策以及投資者的避險需求。