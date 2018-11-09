【林奇芬專欄】2018年誰是贏家，誰是輸家?

2018 年進入 11 月，也逐漸步入倒數計時了。究竟誰是今年贏家，誰是輸家呢? 隨著近期各大投資機構陸續發表對 2019 年景氣與市場預測，不彷先檢視一下，今年以來各類投資標的，誰的表現最好。

還記得 2018 年初市場預估，大都數認為今年會是持續成長年，由於當時美股已經創了歷史新高，大多數預期新興市場可以接棒演出，其中尤以中國股市最被看好。沒想到 2 月之後美國川普大刀一揮，開始對全球打貿易戰，其中中國受害最重，股市也跌最慘，新興市場更連帶受重挫，反而美股逆勢前進，成為唯一贏家。2018 年初的預言，可說是大部分槓龜。

根據晨星 (morningstar) 網站統計資料顯示，截至今年 10 月底，所有基金類別中，表現最好的，除了能源類股之外，幾乎都被美股基金包辦，包括美國大型股、健護股、生技股等，除了美股之外，幾乎全部股票型基金都是呈現負報酬，美股可說是唯一贏家。

至於表現最差的基金類別，全部被新興市場包辦，包括土耳其、中國 A 股、韓國、印度、貴金屬等，平均跌幅接近 20%，可說是慘兮兮。

表現最好與最差的股票型基金

表現最好類型 漲幅 % 表現最差類型 跌幅 % 能源 14.01% 土耳其 -38.21% 美國大型增長股 8.03% 中國 A 股 -22.07% 健康護理 6.60% 韓國 -19.72% 美國靈活型股 4.31% 貴金屬 -18.77% 美國大型均衡股 3.86% 印度 -18.56%

資料來源: 晨星網站，統計至 2018/10/31

至於債券部分，今年表現也不理想。只有少數美債維持正報酬，大多數債券都是負報酬，尤其是新興市場債可說是跌勢最重的族群，其中以歐元計價、或當地貨幣計價的債券，跌幅相對較大。

值得留意的是，保本族最愛的債券基金，今年大多數無法給予正報酬，即使有固定配息，可能淨值下滑程度抵銷了利息收益。在升息環境下，債市承受不小壓力。

表現最好與最差的債券基金

表現最好類型 漲幅 % 表現最差類型 跌幅 % 美元多元化債券 - 短期 0.86% 全球新興市場債 - 歐元 -11.71% 美元高收益債 0.75% 全球新興市場公司債 - 歐元 -10.11% 全球高收益債 -0.59% 全球新興市場債 - 本地貨幣 -9.22% 全球債 - 美元對沖 -0.84% 全球公司債 - 歐元 -8.99% 全球債 - 靈活策略 -0.89% 新興歐洲債 -8.92%

資料來源: 晨星網站，統計至 2018/10/31

看到今年這樣的市場表現，明年又該如何預測呢? 許多人說預測是困難的，也有人說，找今年跌最深的市場，可能是明年可以翻身的市場。如果真是如此，今年跌最慘的新興市場股票與新興市場債，明年有機會翻身嗎?

不過，今年新興市場遭受重擊，主要還是強勢美元惹的禍，讓新興市場貨幣大貶，資金外逃。如果想要押寶新興市場，可能要等到美元走弱，才有機會吧。

剩下二個月了，且看最後市場如何表現了。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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