【馮冠華專欄】美匯美債回升，港股ADR預示今有賣壓

11 月 9 日推介 - 聯想（992）

1）上日港股市況總結：恆指週四走勢和週三相似，指數一度曾上升約 350 點，但在 A 股轉升為跌下又曾蒸發所有升幅，收市又報微升，最終報收 26228 點，上升 80 點。大市成交按日下跌約 3% 至 947 億，滬深港通總成交按日也下跌約 20% 至 71 億，流向轉為淨流出，金額約 10.6 億。北向則仍為淨流入，金額約 39 億。藍籌 32 升 17 跌 1 持平。



板塊方面，澳門博彩股在永利（1128）的疲弱第四季指引下全面走低，瑞聲（2018）在中午的季績也差於預期，手機設備股也受壓。個別半新手遊股更大瀉，如遊萊互動（2022）及指尖悦動（6860）。相反造好的，包括燃氣、醫藥、石油及油服、中資電訊、本地地產及電力股。做空方面，佔大市成交又回落至 13.8% 水平。牛熊証街貨最新比例是 45:55，重貨區方面，熊証仍在 26600-26649，牛証也不變在 25150-25199。

簡評：昨天再次出現 A 股不升、港股難漲局面，亦罕有地錄得連續三天背馳。港股雖然連續兩天從高位回落，但指標上並不太差，做空比率下降，藍籌升多跌少，成交額也未有大減，而防守類股份，如本地電訊股有轉弱現象，熱錢流入三、四綫股份則更覺明顯。50 天線（現約在 26544）則已被市場視為阻力。相反，A 股的走勢則令人擔心，在政策不斷護航下，上升動力依舊欠奉，並已錄四連跌，可幸北向資金沒有退意，但也直接拖著港股的後腿。昨晚港股 ADR 大跌逾 300 點，應是受美滙美債回升影響。最新看到離岸人民幣又回貶至接近 6.94 水平，看來港股今天將要面對一定沽壓了。

瑞聲的業績強差人意，雖則股價已回落不少，但短期看不到有任何正面催化劑，仍是敬而遠之罷了。聯想（992）業績理想，股價在績前已走強，績後的回軟應是獲利盤所致，消化後應有力再上衝。丘鈦（1478）10 月的出貨量強勁，但小心又是量升價跌。



燃氣股的強勢應可持續，冬天效應下羽絨股波司登（3998）昨天也創 52 週新高。兩隻半新手遊股昨天在毫無先兆及消息下崩盤，是否為下週公佈業績的騰訊響警鐘？另外，友邦（1299）今晨公佈的季績平穩，新業務價值增長理想，股價可望造好。

2）美股上日市況總結：聯準會維持利率不變並表示會進一步漸進加息，符合市場預期。美股三大指數個別發展，道指收升 11 點或 0.04%，標指及納指則分別下跌 0.25% 及 0.53%。美匯指數回升至 96.65，十年期債息上升至 3.239%。紐約期油連跌 9 天，下挫至 60.77 美元。港股 ADR 大跌 344 點，相當於恆指 25833 點水平。

3）個股訊息

利好 ：華虹半導體（1347） - 第三季度業績表現理想。

利淡 ：滙豐（5）- 其下的 PayMe 表示，日前發現有用戶電郵賬戶被盜用的情況，導致不法份子未經授權登入約 20 個 PayMe 戶口，牽涉金額少於 10 萬元。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com