【林奇芬專欄】獵殺紅色10月之後 你該如何投資?



今年 10 月可以說是過去 9 年來最震盪的一個月，原先多頭氣勢不墜的美股 S&P 500 指數，在短短一個月內重挫 8.76%，這是 2008 年金融海嘯之後，尚未見過的大幅修正。而這個重挫是否將扭轉美股多頭格局，讓全球進入股市修正期，也是投資人最關切的話題。

回顧 2008 年 9 月、10 月的重挫，當時經濟景氣已經走低一段時間，利率也由升反降一段時間了，其中更出現房地產公司破產事件。但目前為止，美國經濟交出漂亮成績單，失業率在谷底，雖然有零售巨頭破產 (如 Sears) 露出隱憂，但現在就說景氣已經反轉、股市多頭結束，似乎有些言之過早。

不過，從這個月金融市場的驚慌態度，已經可以探知投資人信心不足，此也將阻礙未來資本市場繼續高唱凱歌。因此，降低股債比重，多保留現金，無疑是面對未來較好的投資策略。

展望未來市場有幾個隱憂:

一，國際政局更為紛亂。

除了美國與中國的貿易大戰之外，目前美國與俄羅斯的核武協定可能終止，美國派軍艦巡弋台海引起的敏感神經，美國與沙烏地阿拉伯因為記者遇害事件而萌生陰霾，美國要對伊朗經濟制裁等。英國脫歐期限倒數計時，義大利預算案顯示歐盟內部紛爭不斷。諸多事件顯示國際政治局勢更為紛亂不安。

目前市場正在等待 11 月 6 日美國期中選舉結果，看共和黨是否仍可取得多數席次，鞏固川普政策走向。不過美國政府 2018 年預算赤字暴增 17%，選後債務危機仍是美國政府需要面對的問題。

二，資金收縮力道增加。

聯準會今年以來如期升息三次，目前聯邦基本利率來到 2.25%，市場預估今年第四季仍將升息，明年還有三次升息機會，也就是未來一年基本利率可能提高到 3.25%。升息表示資金成本提高，對金融市場將逐漸產生負面影響。

另外，聯準會自 2017 年第四季開始縮減資產負債表，也就是開始縮縮市場上資金，不再購買債券。從去年到今年底預計收縮資金 4500 億美元，2019 年還要持續收縮資金 6000 億美元，這表示金融市場將減少近 1 兆美元資金動能。

除此之外，2019 年起歐洲央行將不再執行 QE，歐洲量化寬鬆政策告終，同時，明年歐元區也有升息壓力，顯示資金收縮力道更為明顯。

三，經濟景氣增長減緩。

若有經濟景氣擴張支撐，資金收縮影響較小，但在貿易戰干擾下，景氣成長逐漸受到影響。首先是中國為主的新興市場受到衝擊，中國景氣轉弱，進而影響對其他新興市場的原物料採購。

另外，歐元區今年以來採購經理人指數持續下滑，德國出口也衰退，歐洲景氣出現雜音。美國至今景氣表現仍然熱絡，第三季企業財報依然亮麗。但是多家重量級公司對第四季營收看法保守，就讓股價出現重挫走勢。

依照國際貨幣基金會 IMF 對 2019 年的經濟成長預估，都較原先下修。雖然今、明年全球經濟成長率持平為 3.7%，但對美國經濟成長率預估從今年 2.9%，明年降為 2.5%，這就是需要留意的風險。

今年美國企業財報亮麗，其中來自減稅效益不小，但這個優勢明年不再，必須仰賴企業真正獲利成長。而照目前市場預估似乎越趨保守，這也是今年 10 月股市大幅修正的關鍵所在。

整體而言，除了美國之外，大多數國家景氣轉弱，股債市也進入修正期。目前僅有美國仍可維持榮景，但最讓人不安的是，美國榮景還可持續多久? 回到投資人身上，保全資產才是最重要的，面對負面消息增加，提高現金、降低股債比重，才是更能安度市場波動的較佳策略。