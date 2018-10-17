【林奇芬專欄】股市空襲警報，科技基金蒙塵？

今年以來一枝獨秀的美股與美國科技股，上周出現重挫走勢，讓人擔心美國科技股的未來，是否開始出現一些隱憂，值得投資人提高警覺。

統計近期基金表現，最近一個月、最近三個月，跌幅最重的是科技基金，雖然一些績效較好基金，今年以來報酬率仍可以維持 10% 以上正成長，但若看最近一個月報酬率，也出現接近 10% 跌幅，走勢震盪劇烈令人心驚。

追蹤相關指數，自 10 月 1 日至 15 日，美股 S&P500 跌幅 5.9%、Nasdaq 跌幅 7.55%、費半跌幅 9.38%。其中，費半指數已經跌破年線，走勢最弱。以三大指數觀察，近期與科技股相關的個股，跌幅較大。

目前美國基本面維持穩定，許多投資機構仍然認為，美股還可持續維持多頭格局，但是原先一馬當先的科技股，則有一些風險值得留意。

一、債券殖利率攀高後的股票本益比修正

當債券利率低於 1% 時，可以給予股票較高的本益比，但目前 10 年公債殖利率已經攀高到 3% 以上，股票本益比也要向下修正。美股長期平均本益比，大約是 14.7 倍，但目前已經來到 16.9 倍，算是相對高檔。而其中科技股的本益比更是偏高，有些甚至尚未獲利，無本益比可言，修正壓力不小。

二、半導體需求下滑

觀察半導體景氣指標，北美半導體出貨金額，自今年 5 月以來呈現持續下滑走勢，年增率也從原先 20% 高成長，至 8 月降至 2.5% 低成長。近期有多家研究機構表示對明年半導體景氣看法轉趨保守，也加深市場擔憂。

三、中美貿易戰隱憂

中美貿易戰持續擴大，逐漸影響經濟成長動能，市場更傳言，未來美國將對中國剩餘的 2700 億美元進口商品全部課稅，而目前大多數電子產品在國外代工製造，此勢必衝擊科技產品出口至美國。此外，美國還有對高科技技術輸出管制，也波及美國高科技企業。近期更有所謂中國駭客晶片，攻擊美國電腦伺服器的傳言，不管事實真相如何，顯示雙方箭拔弩張的緊張氣氛。

四、美國內部管制

今年臉書發生個資外洩事件，最終祖克柏必須出面道歉、到國會說明。而此也預告未來對科技隱私權的保護更為嚴格。不管是社群網站、電子商務，大數據發展，都面臨一些挑戰。包括谷歌 (Alphabet)、臉書、亞馬遜等，都面臨壓力。

另外，今年 9 月底美國產業重新分類，廢除電信服務業，改增通訊服務業。其中，蘋果仍留在原先的資訊科技類，而 Alphabet、臉書等企業，則移至通訊服務類。此外，亞馬遜仍留在非核心消費類股，但 Netflix、迪士尼等，也移至通訊服務類。在這些變動下，對於資訊科技類股也帶來一些震盪。

雖然目前科技類股仍有不錯的獲利表現支撐，但在股價偏高、投資信心波動下，也面臨獲利了結賣壓。投資人若早先投資，已經有不錯獲利者，可以適度的落袋為安，降低部分投資金額。若是近期才進場的投資人，則需要多留意市場風險，做好停利停損的管理。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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