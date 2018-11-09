中國急救流動性 分析師：融資難仍未解決 北京將再推寬鬆政策

鉅亨網新聞中心 2018年11月9號12點40分

在近年去槓桿沖擊下，中國民營企業的流動性問題隨著今年經濟趨緩壓力也被急遽突顯出來，尤其流動性風險慢慢從市場向整個金融體系蔓延，讓中國官方各部門紛紛出手拯救這些陷入困境的公司。

近期一行兩會、地方政府到交易所、證券業協會和金融機構，紛紛加入救助行動。分析師指出，這輪救助直接受惠的將是大型民營企業、龍頭民企，監管單位透過補充流動性，用時間換空間，防止風險進一步向整個經濟體擴散，但總體民營企業「融資難融資貴」問題的解決並非一蹴可幾。

以下來看中國官方這幾個月來為確保金融體系流動性，所採用救助措施：

緩解上市公司股權質押風險

今年來，A 股跌幅超過 20%，也讓許多上市公司在股市高點質押的股權面臨平倉風險。為防止相關事件越演越烈，證監會也祭出各項措施，包括鼓勵券商支持上市民營企業緩解流動性壓力，引導更多增量中長期資金入市。

受到各項措施提振，A 股在 10 月中旬跌到四年低點後，先前怵目驚心的急遽下滑局勢稍有緩解。不過有經理人指出，這些動作主要是應對流動性風險，而非解決融資難貴的根本問題，「第一步先止血，止血必須要做，否則就引發宏觀系統風險，第二步再調理。」強調需要更多配套，從制度上做根本改革。

對沖民營企業信用風險

近來國家主席習近平登高一呼，多次為民間企業站台講話，拉抬市場信心，更要求地方政府向有良好市場前景的民營企業提供必要財務救助，省級政府等組建政策性救助基金，幫助區域內產業龍頭等多項政策。

除了高層的表態，更重要的是「真金白銀」的信用加持。國務院常務會議 10 月 22 日決定設立民營企業債券融資支持工具後，據傳人行計畫向中債信用增進提供人民幣 100 億元資金，央行副行長指出，可覆蓋 1600 億規模的債券，中債增信隨後和東方園林、大北農、碧水源等就此簽訂合作意向書。

不過，這輪民企債券融資支持工具對產能過剩和房地產仍有限制，瑞銀資產管理認為，對非地產的行業龍頭來說，最壞的時候可能要過去了，更有市場機構近期開始希望從被錯殺的優質民企中尋求超額收益。

金融支持

近來中國官方一再要求銀行放款給民營企業，中国银保监会主席郭树清更最新指出，希望三年後銀行業對民營企業的貸款占新增公司類貸款的比例不低於 50%。人民銀行副行長潘功勝也在 10 月底指出，對經營良好暫遇困難的企業，要求銀行不得盲目抽貸、斷貸。

債務交換

中國最大國有銀行工商銀行也在積極擴大債轉股計畫，讓那些沒有現金可以支付利息的民間企業暫緩一口氣。目前工行已和 50 家企業達成初步協議，其中有 6 家已啟動。

今年是中國債市是違約規模最大的一年，民營企業債券違約占國內逾人民幣 700 億元違約規模的九成，彭博數據顯示，明年第一季民營企業債券將來到到期高峰，將來到逾人民幣 2400 億元的歷史新高，其中以房地產和工業部門壓力最大。

野村證券分析師認為，儘管官方的上述舉動逐漸平息市場恐慌情緒，但流動性狀況依舊緊張，預計中國會在未來幾個月推出更多寬鬆和刺激政策。