陸股成全球新震央 股權質押潛在風險成救市重點

中國股市這兩週似乎成為全球股市新的震央所在，投資人回想起 2015 年時，也是陸股的大幅下挫，造成全球市場的接連動盪。

分析師回憶，2015 年崩盤前，由於保證金債務推升至紀錄新高，使用高度槓桿的交易商被迫拋售後，加劇了股市的跌勢。這次的焦點也集中在公司與股東身上，不過這次的問題出在股權質擇。

股權質押恐致惡性循環

不過，如同 2015 年，股權質押也有惡性循環的風險，當股價跌至平倉線以下，大股東被迫賣股套現，又進一步壓低了股價。

與 3 年前中國公開指揮「國家隊」救市，還派駐公安進駐證券公司相比，官方這次的救市更具針對性。一行兩會高層喊話，副總理劉鶴、國務院會議，都直接針對質押問題調整政策。除了國家隊之外，省市政府的「地方隊」也不忘進場守護自家公司。

Jefferies 首席全球股票策略師 Sean Darby 發布報告指出，利用質押股票融資金融不低，估計在 5500 億美元至 6000 億美元之間，相當於 A 股市值總額的 10-12%。

官方這次的「政策作多」救市，在上週五及本週一初見效果，拉抬上證指數回彈近 200 點，但擔憂情緒在週二重返市場，今 (24 日) 兩市依舊低開。以指數來看，深成指數較 1 月底的高點下挫已有 24%，上證指數稍好，但也有 27%，都已達到 20% 以上熊市的定義。

陸股情緒感染全球

儘管陸股下挫已有數月，但近日最大的變化，就是陸股的市場情緒似乎在感染全球股市。隨著陸股週二下挫，歐股、美股隨後均表現不佳，美股早盤道瓊一度大跌逾 500 點，靠著尾盤拉升，才將跌幅減至 0.5%，但 3 大主要指數均見下挫。

值得注意的是，官方這次的護盤較 2015 年更為全面，並不僅僅是高層喊話，而是具體落實為法規、制度的修訂，還包括了直接修改〈公司法〉，要讓庫藏股護盤有更明確的規定。而且，官方力圖讓更多的「真金白銀」能隨著政策調整進入股市，放寬保險資金、證券協會自組平台籌資，都希望解決流動性問題，不讓質押的惡性循環繼續下去。

瑞銀：整體風險目前可控

瑞銀 (UBS) 分析師估計，股權質押的金額約為人民幣 4.2 兆元，相當於 6053 億美元，約總市值的 10%。而位於「強制清算線」附近的質押股票，約有 8000-9000 億元人民幣，相當於總市值的 2% 或自由流通量的 5%。

瑞銀認為，以這樣的比例上看，總體上是可控的，但如果拋售持續，高質押的中小型股仍有崩跌的潛在風險。