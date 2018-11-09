中國空置房產高達五分之一 專家：房市若出問題 拋售潮會像洪水而來

研究調查，目前中國全國城鎮房地產存量大約有 22% 是空置的，加總超過 5000 萬套空房。專家警告，若房市出現問題，房產拋售恐怕會和洪水一樣滾滾而來。

中國官方這幾年一再耳提面命，強調「房子是用來住的，不是用來炒的」。不過，民眾對於政府的提醒似乎置若罔聞。西南財經大學的甘犁教授基於 2017 年進行的調查發現，目前中國全國城鎮房地產存量中大約 22% 是空置的，至少有超過 5,000 萬套空房，「沒有哪個國家有這麼高的閒置率」。

讓政府高層之所以坐立難安的原因，在於若房地產市場出現裂縫，那些空置住宅的業主就會蜂擁拋售，導致價格螺旋式下跌，進而妨礙金融與社會穩定。當然，中國官方可以透過房產稅或空置稅來解決這個問題，但怎樣才算空置，其實很難界定。

中國的房屋空置率遠高於其他主要經濟體 (圖自彭博)

多年來，房地產投資一直是中國政府的一大心患，某些城市和省分限購，資金就湧向其他地區。光是今年全國調控次數已經高達 405 次，以「限購限售」為主，當中以山東江蘇範圍最廣。

眼看房價不斷飆漲，也代表有上千百萬的人無法負擔，加劇社會不平等現象。

甘犁認為，目前空置的房屋中有些是度假房，有些則是業主外出工作，但投資購房是閒置率較高的一個關鍵因素。儘管全國的各種限制措施代表官方不鼓勵購買多套住房，但仍擋不住投資需求。

聖路易士聯邦儲備銀行工作論文《中國的巨大房屋繁榮》的共同作者 Kaiji Chen 表示，房屋空置也會帶來經濟成本，因為它們會拖累供應，帶來價格向上壓力，進而把年輕買家擠出市場。