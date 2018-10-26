人行端出新武器救市 中國基金可分批布局 但資產配置比例有眉角

自上週來中國政令迭出馳援困境中的民營企業，目前正快速朝著真金白銀的落地階段推進。除了可能透過額外擔保金，紓解小型企業貸款壓力外，中國人民銀行 (大陸央行) 也將提高再貸款與再貼現金額等方式，多管齊下引導資金流向小型企業。「鉅亨買基金」表示，可分批布局中國基金，但配置比重仍不宜超過資產配置 15%

「鉅亨買基金」認為，此與過去多次定向降準類似，都是在大環境不缺少資金的情形下，如何克服銀行不願意放款給小型企業的難題，並解決小型企業融資成本過高的實驗性措施，未來觀察重點仍是中國貨幣狀況能否持續寬鬆，建議積極型投資人不妨分批布局中國基金。

今年以來，不論是 A 股的上證指數及深圳指數，或是 H 股為主的恆生國企及 MSCI 中國指數，下跌幅度都來到雙位數。但若從市值大小來看，大型與小型類股表現差異甚大，小型類股今年以來下跌近 60%，而產業龍頭的超大型類股僅下跌 1.3%。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，如此巨大的差異，也反應在中國政府的政策上，不難解釋為何中國央行要積極解決小型企業融資難的問題。

從 2017 年下半年以來，中國小型企業貸款年增率便持續下滑，而大型銀行扮演了其中的關鍵角色（大型銀行對小型企業貸款年增率由 11.6% 驟降至 4.2%）。從資產來看，中國大型銀行總資產高達 90.8 兆元人民幣，佔整體銀行資產比重的 36%。加上大型銀行資產成長速度較快，若大型銀行不願降低小型企業貸款標準並增加放款，小型企業便難以生存。如今中國央行希望透過增加再貸款及再貼現金額，便是希望能扭轉此趨勢。

目前只有 100 億的民營企業債券融資支援工具及 1,500 億的再貸款及再貼現金額，都並非大開貨幣閘門放水的政策，仍屬於結構型調整，且實驗性質較強烈的政策。「鉅亨買基金」分析，能否起到扭轉銀行風險偏好，並帶動貨幣狀況持續寬鬆將是中國股市能否反彈的關鍵。

2000 年以來，當中國貨幣狀況指數近 3 個月及 6 個月都升高時，未來 6 及 12 個月中國股市平均上漲 5% 及 13%。從 8 月開始，此條件已達成，「鉅亨買基金」建議積極型投資人可密切注意中國貨幣狀況，並分批佈局中國股市。

張榮仁建議，中國下跌空間有限，投資人可以分批進場布局。中國經歷今年以來的下跌，股市本益比下降至 10 倍，遠低於近 5 年及 10 年平均，加上目前預估未來 12 個月每股盈餘年增率仍高達 14.4%，中國股市進一步下跌空間有限，建議積極型投資人可繼續關注中國央行的實驗性政策，拉長時間分批佈局中國基金，但配置比重仍不宜超過資產配置 15%。

