貿易摩擦陰雲籠罩 德國9月出口意外下滑 創二月以來最大跌幅

在全球貿易摩擦的陰影下，德國 9 月出口意外下滑，並獲得二月以來的最大跌幅。

德國聯邦統計局今日公布的數據顯示，德國 9 月季調後出口額為 1095 億歐元，較 8 月下滑 0.8%，低於預期的增長 0.4%。該數值較去年同期下滑 1.2%。

過去一年來，德國進口趨於疲弱，12 個月裡有 9 個月出現下滑。

進口方面，德國 9 月進口額為 919 億歐元，環比下滑 0.4%，為連續第二個月下滑，年增率增加 5.3%。

當月，德國貿易順差從 8 月份的 182 億歐元降至 176 億歐元。經常帳戶餘額攀升至 211 億歐元，為 6 月以來最高水平。

美國總統川普曾多次抨擊德國龐大的貿易順差，並威脅要對歐盟進入美國的汽車和零部件徵收高達 25% 的關稅，這對於汽車製造德國來說將是重大打擊。

本周稍早前公布的數據顯示，德國 9 月份工廠訂單和工業產出均出現回升。但令人失望的出口數據為德國即將公布的第第三季 GDP 帶來了不良信號。

荷蘭國際集團 (ING Germany) 首席經濟學家卡斯滕 • 布爾澤斯基 (Carsten Brzeski) 在給客戶的一份報告中表示:

全球貿易放緩，加上汽車新排放標準等臨時性因素，在夏季的幾個月裡衝擊了德國出口行業。已有的月度數據顯示，德國經濟在第第三季出現了自 2015 年初以來最糟糕的季度表現。

德國將於下周三公布 GDP 數據。

上個月，德國政府大幅下調經濟增速預測，將 2018 年和 2019 年的 GDP 增速，分別從 2.3% 和 2.1% 下調到 1.8% 和 1.8%，並歸咎於「全球範圍內正在醞釀的貿易衝突」、政府支出減少（受臨時預算框架限制）、數據調整和汽車業產量放緩等。

德國經濟專家委員會 (Council of Economic Experts) 近日發布的年度報告則更為悲觀，預計德國經濟今年將大幅放緩至 1.6%，而今年年初的預期值還是 2.3%。 該機構預計德國經濟 2019 年進一步放緩至 1.5%，遠低於 2017 年的 2.2%。