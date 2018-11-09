槓上特斯拉？傳福斯將推電動車 售價不到2.3萬美元

消息人士透露，福斯 (Volkswagen) 計畫推出一款售價不到 2 萬歐元 (約 2.3 萬美元) 的電動車，並改造 3 家工廠以保障德國就業。

先前爆發排氣造假醜聞案的福斯，與其他車廠一樣為了符合嚴苛的排放規定而疲於奔命，上個月福斯執行長 Herbert Diess 還警告，德國汽車產業即將滅亡。

消息人士透露，福斯的電動車計畫「MEB 入門」與產量 20 萬輛的計畫將一併於 11 月 16 日董監事會議上討論，此外福斯也打算討論推出 10 萬輛中型房車「I.D. Aero」。

福斯拒絕回應此消息，但消息人士透露，福斯還打算在該會議上討論與電池製造商 SK Innovation 和福特 (F-US) 深遠的聯盟計畫。

隨著各城市開始封殺柴油車，車廠也被迫思考出路，以保障德國 60 萬個就業機會，其中車廠與其供應商就佔了 43.6 萬個就業機會。

消息人士透露，福斯漢諾威工廠 (Hannover) 預計打造一款電動車「ID Buzz」，該處也是負責生產福斯 T6 Van 的工廠。

為了釋出漢諾威工廠產能以供電動車使用，福斯將與福特合作，將廂型車生產工作將轉至土耳其的福特工廠。

消息指出，德國 Emden、Zwickau 和 Hanover 三地的福斯工廠都將轉成製造電動車。

外媒上個月便報導，福斯和福特就開發自動駕駛和電動車的議題進行「探索性協商」，有意聯盟以節省數十億美元的成本。

Diess 表示，為了在 2030 年之前將全車隊二氧化碳平均排放量削減 30%，福斯必須將新車銷售中的全電動車占比提高至 30%。

聯合國報告對全球暖化提出警訊後，歐盟立法者已同意在 2030 年之前，設法讓汽車排放量下降 35%。

歐洲約有 126 個內燃機工廠，聘僱員工 11.2 萬人，其中最大工廠就是福斯的 Kassel 工廠。

從燃料引擎轉至電動車的過程，將使福斯到 2020 年前減少 1.4 萬個工作機會，因為相較傳統車，打造電動車的時間較短，且工作將轉至海外的電池製造商。