科定今起以每股52元競拍 預計28日掛牌上市

科定 (6655) 配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股 5,735 張，其中 4,129 張採競價拍賣，底價預估為 52 元，於今起至 12 日止參與競拍，或於 11 月 16 日至 20 日辦理申購，集保成數已達九成，將於 11 月 28 日掛牌上市。科定為高端塗裝木皮板、手刮木地板及其他木材相關產品專業開發製造商，董事長曹憲章表示，今年中國成長動能強勁，截至今年 9 月，來自中國營收達 10.17 億元，年增 96.33%，且已超過總營收的五成，未來將持續於大陸各百大城市設立據點，擴大中國市佔率，看好將為未來的重要成長動能。



曹憲章提到，科定擁有業界唯一的一條龍自動化生產線之經濟規模產能，目前嘉義大埔美一廠產能最大值可帶入約 30 億元的營收，未來二廠擴廠完成後，總產能帶來的營收更上看 90 億元，將可因應未來快速成長的中國市場。



科定指出，放眼國際市場，於 2017 年起積極拓展中國市場，目前在中國百大城市銷售據點達 48 個，海外則有新加坡、馬來西亞等地，美國、日本、韓國等國家因民情不同，採以經銷制度規劃，近年來更是規劃布局東南亞五國室內裝潢市場，未來在業務持續拓展下，發展相當值得期待。

