華通Q3每股賺0.83元 Q4展望審慎看待

印刷電路板大廠華通 (2313) 第三季獲利，單季稅後純益 9.85 億元，每股純益 0.83 元，為今年單季新高，累計前 9 月稅後純益 19.64 億元，每股純益 1.65 元。華通 10 月營收 52 億元，創歷年同期次高；展望第四季，因中美貿易戰導致終端市場買氣低迷，為此，華通第四季展望審慎看待。法人分析，華通第三季毛利率為 14.59%，低於去年同期，推估應為今年手機市場需求疲軟、主力客戶供應商增加削價競爭、新舊產品銜接的空窗期導致，惟公司表示不評論單一客戶或產品，強調身處急速變化的電子產業，在市場低迷時厚植本身的競爭力持盈保泰，才能配合在市場客戶急速成長時全力支持，衝刺獲利。



依照 IDC 發佈之統計數字顯示，第三季全球智慧型手機出貨 3.55 億支，較去年同期滑落 6%，為連續第四季衰退。導致手機板大廠華通在營收獲利未能較去年成長，但在公司持續改善生產效率、良率以及經營體質下，仍維持一定水準獲利，與今年的股東會中董事長吳健表示保守的營運看法相符。



法人圈也預估，第四季應為電子產業傳統旺季，預計在各主力客戶手機、消費性電子新品陸續上市開賣後續創佳績，但因近期在美系、中系手機客戶銷售市場傳出雜音，加上中美貿易等不確定性因素干擾，第四季的產業狀況宜審慎看待。



公司表示，去年因為有重慶廠產能挹注，帶動業績大幅成長，但今明兩年在公司因市場需求保守的策略下暫緩重慶二廠的擴建計畫何時啟動，仍須看視市場實際情況才能確定。



業者也提到，電子產品的電路板設計朝向細間距 (fine pitch) 發展已是主流趨勢，此部分技術進入門檻高，華通在高階 HDI 細線路以及類載板 (SLP) 累積豐富經驗，目前市場盛傳除美系客戶外，已有其他客戶在手機中開始使用類載板的設計，法人預估公司在這一部份對於客戶未來新產品訂單的爭取以及 5G 佈局佔有技術以及經驗上的優勢。在軟硬複合板部分，除美系客戶外，華通持續擴大在中系客戶手機相機模組、電池管理模組的市佔，目前華通是此一領域的領先廠商，尤其中系客戶中高階智慧型手機比重增加、相機鏡頭數目增加設計複雜度的趨勢下受惠。

