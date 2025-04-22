【Joe’s華爾街脈動】美股因總統批評聯準會主席加劇而暴跌 關稅不確定性持續

Joe Lu 2025-04-22 07:04

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美元滑落至三年低點 黃金飆升至歷史新高 投資者尋求安全避險

Joe Lu CFA 2025 年 4 月 21 日 美東時間

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市場概況

因川普總統與聯準會主席鮑爾之間的緊張關係升級，加上貿易談判停滯，觸發大範圍拋售，美股週一經歷大幅拉回。白宮證實正在研究透過法律途徑於 2026 年鮑爾任期到期前將其免職，這進一步削弱了投資者的信心，引發市場對聯準會獨立性前所未有的質疑，給全球市場帶來衝擊。

道瓊工業平均指數大跌 - 2.48%(-971.82 點)，收盤於 38,170.41 點，而標普 500 指數下滑 - 2.36%(-124.50 點) 至 5,158.20 點。納斯達克綜合指數也遭遇類似的命運，下跌 - 2.55%(-415.55 點)，收於 15,870.90 點，羅素 2000 指數下跌 - 2.01%，表明小型公司也未能倖免於賣壓。這是道瓊指數和納斯達克連續第四個交易日下跌，因自 4 月 2 日關稅宣布以來，市場脆弱性已顯著增加。

今日股市的大幅下跌主要由白宮與聯準會之間的衝突加劇所致。川普總統稱鮑爾為「遲到先生，一個重大輸家」，並要求立即降息，但聯準會上週明確表示將等待「更大的明確性」才會調整貨幣政策。這種對聯準會獨立性的直接挑戰，導致美債殖利率上升並使美元急劇下跌，反映出市場對於在貿易緊張局勢已經不穩定的時期，可能出現的政治干預貨幣政策的擔憂日益增加。週末後與主要貿易夥伴的談判明顯缺乏進展，進一步加劇了市場的擔憂，尤其美日關稅談判缺乏突破。

摘要:

因白宮與聯準會之間的緊張關係升級，主要指數暴跌，道瓊斯指數下跌 971.82 點 (-2.48%)

川普總統直接攻擊聯準會主席鮑爾為「重大輸家」，引發對聯準會獨立性的嚴重擔憂

防禦型類股表現相對較佳，必需消費品類股跌幅最小，僅下跌 (-0.95%)

投資者紛紛尋求安全性，黃金大漲 3.09% 至歷史新高 $3,433.80，同時美元指數下跌 - 0.98%

國際市場表現分化，印度 (+1.42%) 和新加坡在美國市場疲弱的背景下表現強勁

廣泛市場指數

主要指數全面遭受重大損失，大型、中型和小型股票的表現都一致呈現負面。道瓊工業平均指數下跌 - 2.48%，是自 1 月初以來最差單日表現，所有 30 檔成分股全部收跌。標普 500 指數下跌 - 2.36%，反映出隨著交易日的進行，賣壓越來越大，交易量比平均水平高出約 25%。

納斯達克綜合指數下跌 - 2.55%，顯示科技股特別容易受到當前市場走勢的影響，半導體股票承受的壓力尤為明顯，費城半導體指數下跌 - 2.02%。羅素 2000 小型股指數下跌 - 2.01%，表現略優於大型股指數，但仍反映出市場全面下跌。這種相對表現表明，在這種規避風險的情況下，投資者並未明顯區分不同市值的股票。

所有主要指數的趨勢模式均顯著惡化，當前、一週和一個月的時間框架都呈現負面讀數。這與一季度和一年期的正面趨勢形成鮮明對比，凸顯出市場情緒因最近的政策發展而迅速轉變。多個時間框架中持續的負面模式表明，這不僅僅是暫時性的拉回，而且可能是市場動態的更重大變化。 (全文未完)