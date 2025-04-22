【Joe’s華爾街脈動】美股因總統批評聯準會主席加劇而暴跌 關稅不確定性持續
Joe Lu 2025-04-22 07:04
美元滑落至三年低點 黃金飆升至歷史新高 投資者尋求安全避險
Joe Lu CFA 2025 年 4 月 21 日 美東時間
市場概況
因川普總統與聯準會主席鮑爾之間的緊張關係升級，加上貿易談判停滯，觸發大範圍拋售，美股週一經歷大幅拉回。白宮證實正在研究透過法律途徑於 2026 年鮑爾任期到期前將其免職，這進一步削弱了投資者的信心，引發市場對聯準會獨立性前所未有的質疑，給全球市場帶來衝擊。
道瓊工業平均指數大跌 - 2.48%(-971.82 點)，收盤於 38,170.41 點，而標普 500 指數下滑 - 2.36%(-124.50 點) 至 5,158.20 點。納斯達克綜合指數也遭遇類似的命運，下跌 - 2.55%(-415.55 點)，收於 15,870.90 點，羅素 2000 指數下跌 - 2.01%，表明小型公司也未能倖免於賣壓。這是道瓊指數和納斯達克連續第四個交易日下跌，因自 4 月 2 日關稅宣布以來，市場脆弱性已顯著增加。
今日股市的大幅下跌主要由白宮與聯準會之間的衝突加劇所致。川普總統稱鮑爾為「遲到先生，一個重大輸家」，並要求立即降息，但聯準會上週明確表示將等待「更大的明確性」才會調整貨幣政策。這種對聯準會獨立性的直接挑戰，導致美債殖利率上升並使美元急劇下跌，反映出市場對於在貿易緊張局勢已經不穩定的時期，可能出現的政治干預貨幣政策的擔憂日益增加。週末後與主要貿易夥伴的談判明顯缺乏進展，進一步加劇了市場的擔憂，尤其美日關稅談判缺乏突破。
摘要:
廣泛市場指數
主要指數全面遭受重大損失，大型、中型和小型股票的表現都一致呈現負面。道瓊工業平均指數下跌 - 2.48%，是自 1 月初以來最差單日表現，所有 30 檔成分股全部收跌。標普 500 指數下跌 - 2.36%，反映出隨著交易日的進行，賣壓越來越大，交易量比平均水平高出約 25%。
納斯達克綜合指數下跌 - 2.55%，顯示科技股特別容易受到當前市場走勢的影響，半導體股票承受的壓力尤為明顯，費城半導體指數下跌 - 2.02%。羅素 2000 小型股指數下跌 - 2.01%，表現略優於大型股指數，但仍反映出市場全面下跌。這種相對表現表明，在這種規避風險的情況下，投資者並未明顯區分不同市值的股票。
所有主要指數的趨勢模式均顯著惡化，當前、一週和一個月的時間框架都呈現負面讀數。這與一季度和一年期的正面趨勢形成鮮明對比，凸顯出市場情緒因最近的政策發展而迅速轉變。多個時間框架中持續的負面模式表明，這不僅僅是暫時性的拉回，而且可能是市場動態的更重大變化。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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