宏正業外進補 Q3 EPS 3.49元創高 10月營收同報喜寫新猷

備連接管理方案領導廠宏正 (6277) 營運報喜，第三季在本業營運持穩，業外處分利益挹注下，EPS 衝上 3.49 元，一季賺贏上半年總合，累計前三季 EPS 6.63 元，已經超過去年全年。剛公布的 10 月營收，在歐洲、美洲兩大市場強勁成長下，衝上 4.83 億元，單月營收創歷史新高，較去年同期成長 12%。中美貿易衝擊，中國市場需求較弱，新興市場也在匯率波動影響下，需求較弱，宏正第三季營運較淡，合併營收 12.22 億元，營業利益 1..69 億元，均較前一季下滑，不過，業外處分轉投資信驊 (5274) 持股，貢獻近 3 億元的利益，推波稅後淨利衝上 4.17 億元，EPS 3.49 元，創下歷史新高。累計前三季營收 37.54 億元，稅後淨利 7.92 億元，EPS 6.63 元，亦刷新紀錄。



原本宏正持有信驊近 2800 張，持股比約 9%，第三季約處分 400 張，尚有約 2400 張。至於未來會不會繼續處分，宏正說，還要看股價及信驊的發展，目前還沒有決定。



宏正也公布 10 月合併營收 4.83 億元，單月營收創歷史新高，較去年同期成長 12%，主要係歐洲、美洲兩大市場強勁成長，也預期，第四季營收將較前一季轉強。全年合併營收自結數達新台幣 42.38 億元，較去年同期成長 6%。



宏正表示，10 月單月營收方面，就產品別而言，IT 架構管理解決方案較去年同期成長 9%、專業影音產品較去年同期成長 18%、USB 週邊設備較去年同期成長 50%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲、歐洲地區分別較去年同期成長 1%、25% 及 17%。

