科定大陸營收攀升至5成以上 預計於11月下旬IPO

一條龍自動化生產高端塗裝木皮板、手刮木地板的科定企業 (6655-TW)，預計 11 月下旬上市掛牌交易，並將於明 (1) 日召開上市前業績發表會，市場預估，科定的上市承銷價將站穩 60 元。

科定企業成立於 2002 年，該公司產品主要銷售國內外國際級飯店、建設公司公設案及居家裝潢市場，也已在兩岸建立「KD 板」標竿品牌，營收規模逐年成長創高，今年 1-9 月營收 18.24 億元，年增 43.94%，該公司分析此一期間來自中國大陸營收已達 10.17 億元，較去年同期 5.18 億元大幅成長 96.33%，營收貢獻度超過 5 成，成為營運成長的主要動能，未來科定企業將持續於中國大陸百大城市設立銷售據點。

科定上半年財報營收 10.78 億元，毛利率 53.62%，稅後純益 6342 萬元，每股純益為 1.05 元，今天科定在興櫃最後成交價為每股 86 元。

為解決傳統木皮板施工後進行噴漆環境毒害、粉塵飛揚及施工時間長，並常發生顏色與預期有落差等狀況方式的缺點，科定企業首創全球推出「塗裝木皮板」，於出廠前完成塗漆作業，成功顛覆木材裝潢產業慣性與施作流程，且其獨家的完整塗裝技術更能深入產品毛細孔來保護木皮板，達到防焰、堅固耐用等目的。

科定「塗裝木皮板」相較於現場噴漆更為耐刮耐磨，並具抗酸鹼性等特性，同時賦予木皮板更豐富的色彩及保留原木質感，目前單一產品線即擁有 252 個品項，而隨著室內設計風格與市場流行趨勢改變，產品色調也會不斷調整出新，提供客戶多樣化選擇。

科定企業立足台灣，放眼全球市場，銷售觸角遍及亞洲、美洲及大洋洲等地區，近期除了規劃東南亞之布局外，隨著中國大陸經濟快速崛起，人均所得逐年提高，加上中國政府大力推動城市化發展政策，帶動中國建材市場需求顯著成長，科定企業瞄準此一商機，積極拓展中國大陸市場。