梅克爾繼承者！歐洲新女皇浮出水面？

隨著德國「鐵娘子」梅克爾的時代即將落幕，誰會是她的繼任者成為了當下最熱門的話題的之一，在候選人名單上，現任基民盟秘書長克蘭普—卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）引人注目。

11 月 7 日，這位被大眾普遍視為梅克爾的接班人在柏林記者會上稱，自己將在梅克爾的政治基礎上再接再厲，新的領導人總是「站在前人肩膀上」，承前啟後。

克蘭普—卡倫鮑爾表示：

「一個時代正要結束，現在我們必須要開啟一個新的篇章，用新的主題和新的風格獲得新的力量。」

但她也提到，當前任務是維持現今的「繁榮和美好生活」、保障民眾安全、以及增進社會包容性，讓所有德國人都能感受到「家的溫暖」。

此外，克蘭普—卡倫鮑爾認為自己並不會挑戰其他競選人：「我並非是在競選，而是在為大家提供一個選項」。她承諾，如果自己最終當選，將會把對手納入自己的團隊中。

56 歲的克蘭普—卡倫鮑爾出生於基督教家庭，她和默克爾一樣屬於溫和派，對社會議題立場相對保守，反對同性婚姻，素有「小默克爾」之稱。

今年 2 月，克蘭普—卡倫鮑爾被默克爾任命為基民盟秘書長。因其理性、務實、幹練，並在黨內擁有頗高民望，被認為是最有希望接棒默克爾出任基民盟黨主席的人。

除了克蘭普—卡倫鮑爾外，代表着基民盟內部保守勢力的德國衛生部長斯帕恩、默克爾「老對頭」麥茲，也都是角逐基民盟黨魁的熱門候選人。

斯帕恩現年 38 歲，他以 24 歲低齡從政當選議員的歷史至今無人能破。他曾猛烈抨擊默克爾 2015 年開放國門、接納中東國家難民的決策。

62 歲的麥茲也是重量級人物，他擁有出色的頭腦和語言能力，曾擔任聯邦議院聯盟黨（基民盟與姊妹黨基督教社會聯盟的合稱）議會黨團主席，但在與默克爾的「內鬥」中曾敗下陣來。

無論是克蘭普—卡倫鮑爾、斯帕恩、還是麥茲，未來幾周甚至幾個月都是他們逐漸適應成為一個黨魁的過程，但要引領國家、甚至整個歐洲，還是尚欠火候：

這也意味著面對德國極端主義的興起，歐洲需要一個領袖，一個像梅克爾一樣懂得清楚表達歐洲的立場，勇於對抗川普和普丁這類強勢領導人的領袖。

德國當地時間 10 月 29 日，總理梅克爾以她一貫冷靜的口吻宣布了離任計劃：將不再尋求連任其所在執政黨主席，同時會在 2021 年屆滿時離任德國總理一職。消息一出，政界譁然。

《經濟學人》雜誌認為，對於歐盟來說，梅克爾宣布淡出政壇的時機「不能再糟糕」，內外交困的歐盟如今正需要強有力的領導。

英國《衛報》也指出，梅克爾代表了穩定和連續性。她的離開將使歐洲的政治穩定和共識陷入二戰以來最危險的時刻。歐洲政治將陷入真空。

然而布魯塞爾歐洲政策中心負責人 Janis Emmanouilidis 卻表示，歐洲當然可以沒有默克爾：

「當一個人扮演着領導角色時，比如德國聯邦總理，無論如何都會有國家或政府對其工作不滿意。因此，如果梅克爾下台，不僅在東歐，在南歐都會有人拍手稱快。」

『新聞來源／華爾街見聞』