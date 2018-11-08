史上最大降幅！日本機械訂單意外大跌18.3%

日本機械產業訂單遭遇了有史以來的最大環比跌幅。

今晨公布的數據顯示，日本 9 月核心機械訂單環比下跌幅度達 18.3%，創出了有紀錄以來的最大降幅，是預期值（下跌 9%）的兩倍多，前值則為增長 6.8%。

該數據年增率下降 7%，預期則為增長 7.7%，前值更是增長 12.6%。

不過，這並不能說明日本機械產業正走向沒落。因為日本核心機械訂單通常都具有較大的波動性，業內一般將該數據作為衡量企業資本支出的一項指標。

9 月日本核心機械訂單顯著下降，主要是此前嚴重的洪水和地震影響所致。

7 月上旬，日本關西地區出現連日大範圍暴雨，多個地方降雨量超過上千毫米，造成 155 人死亡，超 20 萬人沒有飲用水。至少出現 244 次山體滑坡、泥石流等，道路切斷、橋樑毀壞，大量廢墟被水衝擊行動，堆積成山。

因此，日本氣象廳將這次豪雨正式命名為「平成 30 年 7 月豪雨」，即 30 年最嚴重的氣候災害。

同時，最近幾個月日本頻發地震。本月 5 日，日本北海道地區發生 6.0 級地震，震源深度 20 千米。上個月 12 日，千葉縣發生規模 5.3 級地震。

日本經濟迄今並未出現安倍政府希望中的顯著復甦。9 月的家庭開支意外年增率下降 1.6%，遠低於分析師們的預期，此前市場預期為攀升 1.6%，前值為增長 2.8%。

日本政府將在 11 月 14 日公布 7-9 月國內生產總值 (GDP) 數據。第第二季 GDP 環比年率修正後為增長 3.0%。部分分析師預計，出口減緩及消費者支出疲弱可能拖累第第三季的 GDP 數據。