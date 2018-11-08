亞太股市普遍上漲 日經收漲近2%

在昨日一切塵埃落定後，隔夜美股高收，亞太股市緊隨其普遍上揚。

11 月 8 日周四，日本股市高開高走，日經 225 指數開盤漲 1.63%，高開後基本維持漲幅，盤中一度漲超 2%。截止收盤，該指數上漲 1.82%，報 22486.92 點。日本東證指數收漲 1.7%，報 1681.25 點。

韓國、澳洲股市亦雙雙上揚。韓國首爾綜指高開 1.5%，漲幅隨後一度擴大至 2%，但在尾盤走低，最終收漲 0.67%。而受金融股上揚 1% 驅動，澳洲股市周四收盤上漲 0.53%，接近三周高位。

港股今日跟隨上漲，恆指高開 1.3%，報 26491 點，已為早市最高位，其後漲幅收窄，早盤收漲 1%。

A 股三大指數全線高開，隨後漲幅均小幅回落，滬指早盤收漲 0.61%，深成指收漲 0.47%，創業板收漲 0.46%。午後市場再度走弱，創業板指、深成指、滬指先後翻綠。

台股加權指數高開 1.02%，隨後漲幅收窄，最終收漲 0.37%，創逾半月以來新高。

隔夜市場，大麻、工業和醫保類股領銜美國大漲。標普 500 指數漲 2.12%，道指收漲 2.13%，納指漲 2.64%。

歐洲股市方面，周三尾盤追隨美股強勁漲勢。歐洲泛歐績優 300 指數收漲 1.01%，英國富時 100 指數收漲 1.0%，德國 DAX 指數收漲 0.8%，法國 CAC 指數收漲 1.1%，西班牙 IBEX 指數收漲 2.1%。

7 日，人民網提到，據多家美國媒體對已開票情況的分析，民主黨將獲得眾議院多數黨席位。共和黨則將在中期選舉後繼續掌控參議院，且優勢席位將有所增加。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 預計，分裂的國會對美股和全球股市來說是最好的結果。他預計美股將在年底前反彈，小盤股等風險較高的資產預計表現最佳。

另外，Kolanovic 還指出，除了中期選舉，系統性拋售減少將降低波動性，而庫藏股增加以及盈利強勁也將推升美股。

資管機構 Ladenburg Thalmann 的首席執行官 Phil Blancato 也認為，現在正是年底前入場美股的最好機會。不確定性逐步消除、經歷了 10 月深跌盤整後的美股估值相對健康，還有利多的季節性因素，例如強勁的年末節日購物季將提振情緒。未來幾天若市場波動，適合趁低買入。