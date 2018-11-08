〈財報〉串流裝置商ROKU預測Q4虧損 股價重挫12%

媒體串流商 Roku (ROKU-US) 公司預測本季度虧損，而第 3 季度營收未達預期，其股價在週三盤後交易中下跌 12.16% 至 51.70 美元。

Roku 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

雖然 Roku 最新一季財報虧損小於分析師預期，但股價似乎反映了投資人對未來的期望。Roku 最新一季財報顯示：

營收成長 39% 至 1.734 億美元。

每股純益 EPS 從去年虧損的 -8.79 美元降至上季的 -0.09 美元。

串流媒體平台的收入受到密切關注，該公司對此市場寄予厚望，而這塊的利潤遠高於 70%。數據顯示，Roku 從串流媒體平台部門獲得的營收為 1 億美元，未達分析師預期的 1.032 億美元。DA Davidson 分析師 Tom Forte 表示，股價的回落也反映出該公司第 3 季度業績的預期過高。

在設備方面，Roku 的產品一直面臨來自 Apple TV 和 Google Chromecast 等公司的激烈競爭。這導致該公司希望獲取其他收入來源，包括將其技術授權給電視製造商，並從平台上的媒體公司獲得廣告收入等。

6 月的數據顯示，Roku 的使用帳戶達 2200 萬人次，成為了美國市場市佔最大的網路串流商。Wedbush 證券上週將 Roku 評級提升至「買入」，認為其 OTT (over-the-top) 廣告有著強勢的地位。

執行長 Anthony Wood 表示，公司正在為最近推出的 Roku 頻道投入更多內容，並將擴展到更多地區。「我們增加了幾家新聞提供商，期待期中選舉，這是我們有史以來最好的新聞日之一」。