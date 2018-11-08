〈美國會分裂〉多頭笑了：無為而治乃股市利多

期中選舉出爐，一如先前預期那樣，民主黨拿下眾議院，而共和黨持續控制參議院，美股多頭正在慶祝國會分裂，預計川普剩餘 2 年任期將面臨「立法僵局」。

以股市來說，常聽到「僵局是好事」的說法，這是因為立法者和總統都沒辦法對市場做出太大傷害，也無法扭轉已經實施、助長市場的措施。來自美銀美林的下面圖表解釋了投資者對此說法的信念：

如圖示，自 1928 年以來，共和黨總統配上分裂國會，股市那一年的收益率約 12%，而隔年的收益率平均超過 20%，這是該報告研究探索範圍內獲利最高的一種政局腳本，但他們也指出期中選舉年的樣本規模很小。

S&P 500 週三大漲 1.9%，道指上升近 500 點。

美銀美林報告指出，對股市而言，2016 年川普入主白宮且共和黨同時拿下兩院，政權移轉共和黨的「關鍵利多」是去年實施的企業減稅措施，但如今美政府與中國和其他盟國大打貿易戰，這又讓許多方面承受壓力。

「因此，僵局 (什麼事也做不了、什麼事也改不了) 或許不是壞結果，這對股市來說，歷史上一直是好環境。」

事實上，美國公債市場週二午盤和週三早盤確實反映了選舉結果的波動，甚至比股市期指的反應更多。稍早共和黨可能控制眾議院的跡象透露時，公債價格走跌、殖利率上升，但是在民主黨贏得眾議院的跡象越來越明顯時，公債收復跌幅轉而上漲，殖利率也下降。

午盤走勢錯綜，但在 30 年期公債出售不佳後，10 年期公債殖利率雖脫離盤中低點，但仍收低 0.7% 在 3.205%。

市場預期國會分裂將阻止川普進一步減稅，也會束縛議員使其無法擴大已增長快速的預算赤字，分析師認為，這樣的想法是公債的基底，拉低或至少抑制公債殖利率上升為近期股市帶來利多。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，「如果僵局延緩了赤字上升的速度以及 Fed 緊縮的腳步，這將是有趣的事，市場可能也預期民主黨將控制財政支出。」

「因此壞消息可能在股市上變成好消息。或許僵局讓 Fed 降低進一步升息的可能性，因為財務政策已經暫時讓經濟成長加速，但在僵局下，這可能很快結束。」

這些因素同樣讓美元承壓，ICE 美元指數下滑，而美元強勢一直是股市的阻力，自 2017 年底以來，ICE 美元指數漲幅超過 4%。

RBC Capital Markets 美股策略部門負責人 Lori Calvasina 表示，「(美元) 進一步貶值對美股是好消息，減輕近日下行動力之一，即獲利預期下修。」

ABN Amro 資深經濟學家 Bill Diviney 認為，雖然民主黨可能偏向增加基礎建設的費用，但這方面任何行動應該會盡可能保持財政中立。由於不久前才進行過減稅和增加支出，所以成長速度預計下降，這也會降低川普連任的希望。

然而，GAM Investments 首席經濟學家 Larry Hatheway 認為，國會雖然分裂，但恐怕無法大力縮限川普貿易政策。

「在現在這時節，要做出強而有力的結論還太早，目前貿易摩擦增加的可能性仍是全球成長和非美地區股市表現的關鍵焦點，在確認美政府進一步政策意圖之前，投資者可能還是會猶豫不決。」