〈財報〉Roku靠平台增加獲利 股價盤後漲9%

Roku (ROKU-US) 公司週三 (8 日) 公布了高於華爾街分析師預估的季度財報。公司因專注於廣告支持平台的策略也獲得了回報。

於去年在納斯達克 Nasdaq 首次亮相的 Roku 股票在盤後交易中上漲了 9.04%。該公司表示上季度增加了 2200 萬活躍帳戶。

Roku 股價日線趨勢圖

Roku 的業務是將電視與 Hulu、Netflix (NFLX-US)、和 Amazon (AMZN-US) 等公司的媒體服務連接起來。

然而，蘋果 (AAPL-US) 公司的 Apple TV、Alphabet (GOOGL-US) 谷歌的 Chromecast、和亞馬遜的 FireTV 一直在這個領域與 Roku 激烈的競爭。

這也導致該公司利用其他收入來源，例如向電視製造商授權其技術，來維持公司營運成本。根據其平台和同名頻道上的應用程式註冊，從媒體公司獲得廣告收入的一部分，也同樣為 Roku 帶來收入。

該公司的用戶本季度增加了 46%，而串流媒體時間也增加了 57%，達到 55 億小時。

Roku 的每用戶平均營收增長了 48%，達到 16.60 美元，使該平台的整體平台收入幾乎翻了一倍，達到了 9030 萬美元。

DA Davidson 分析師 Thomas Forte 提到，5 月中旬的實況新聞發布會，和 6 月的世界杯應有助於 Roku 季度的表現。

另外，該公司還在美國推出了 Roku 頻道，並在部分三星智能電視上推出了頻道應用。

執行長 Anthony Wood 認為，網絡這樣的新平台在短期內不會產生任何重大影響，但從長遠來看，它將擴大業務範圍，並有助於整體業績。

此外，公司也推出了免費網路媒體 therokuchannel.com，提供消費者一個有廣告的免費服務。

Roku 最新一季財報顯示：

總營收成長 57.4% 至 1.56 億美元，高於分析師預測的 1.41 億美元。

每股純益 EPS 為 0 美元，較分析師預測的 -0.15 美元高。

該公司還將其全年營收預測上調至 7.1 億美元，超過預期的 6.98 億美元。