〈區塊鏈大應用〉Fusion Whisky運用區塊鏈實行威士忌溯源

據報導，來自英國愛丁堡的威士忌製造商 Fusion Whisky 與其合作夥伴 Adelphi Distillery 酒廠將運用區塊鏈技術為新款威士忌推出溯源功能，讓消費者得以清楚了解並信任產品的來源。

這兩家公司表示，他們的新推出的威士忌「Winter Queen」是「融合了歐洲歷史和創新的區塊鏈技術」的產品，Fusion Whisky 表示，區塊鏈技術讓釀酒廠與威士忌公司得以展示威士忌的真實來源，防止欺詐和假冒品。

同時，「Winter Queen」也是第一款跨國由蘇格蘭與荷蘭兩地的麥芽威士忌所調和的。該酒款於今年 2 月推出，是為紀念蘇格蘭公主伊麗莎白 · 斯圖爾特的加冕而發行的，她於 399 年前被加冕為波希米亞女王。

Adelphi Distillery 總經理 Alex Bruce 表示：「帶入區塊鏈技術所推出的新版 Winter Queen 是我們成功和對我們的讚譽，我們非常渴望推出另一個版本。該款威士忌我們迄今為止最複雜的融合，有超過六種不同的麥芽威士忌進入調和在一起。」

Adelphi Distillery 表示，區塊鏈創新技術為釀酒廠提供了前所未有的機會，可以去詳細介紹威士忌和 AD 烈酒的來源，並讓消費者可以清楚看到威士忌製作的旅程，從大麥來自哪個地方，到如何裝瓶以及何時裝瓶，為產品提供更具可靠信和真實性的資訊溯源。

對於 Fusion Whiskey 公司來說，區塊鏈技術的帶入也有助於建構清楚的產品歷史數據，並買家有機會發現更多關於每瓶蘇格蘭威士忌所慶祝的歷史故事並吸引更多消費者。

使用區塊鏈技術為全球食品供應鏈提供信用機制的 Arc-Net 平台總經理 Drew Lyall 表示:「我們很高興看見並支持 Fusion Whiskey 運用區塊鏈所帶來的新產品，他們為產業做出了創新。」