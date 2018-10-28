〈鉅亨看世界〉農業區塊鏈革新

據報導，世界四大農業公司，通常被稱為「ABCD」，已經計畫運用區塊鏈和人工智慧 (AI) 的技術，將國際穀物貿易數位化。

由 Archer Daniels Midland、Bunge、Cargill 和 Louis Dreyfus 所組成，統稱為全球穀物貿易的「ABCD」集團表示，區塊鏈的實施可以提高交易的效率和透明度，同時降低成本。該集團目標將以前依賴紙張的合約、發票和人工付款系統運用區塊鏈技術進行數位化。

區塊鏈所帶來的分帳式技術 (DLT) 可以說是存在雲端的大型帳本，能夠使所有分帳裡區段 (Block) 的資訊都能夠被看見且一經輸入便無法竄改，帶來交易的透明度。並且，所有使用者將在一個共同的分散式帳本上作業，能大幅降低跑流程時間成本的浪費，同時也讓農民早些收到款項。

據穀物產業新聞媒體表示，區塊鏈和人工智慧最初將用於自動化穀物和油籽交易後的執行過程，這部分通常需要耗費人工手動控制並且可以說是供應鏈最昂貴的部分之一。

從長遠來看，ABCD 計劃將區塊鏈技術整合運用到穀物貿易供應鏈的不同層面，包含運輸、倉儲和客戶體驗。

目前世界各地的主要食品巨頭都在針對區塊鏈技術進行測試，以提高供應鏈的效率。Louis Dreyfus 於 2018 年 1 月首次運用區塊鏈技術進行發貨，使用 Easy Trading Connect(ETC) 區塊鏈平台將大豆從美國運往中國。

Louis Dreyfus 執行長 Ian McIntosh 解釋了區塊鏈將如何幫助發展農業產業，並指出「該技術能夠提高效率並減少通常用於手動文檔和數據處理的時間。」

Ian McIntosh 補充道：「今年 1 月，Louis Dreyfus 運用區塊鏈完成了第一次農產品交易，顯現了該技術提高效率的能力。通過與業界合作採用標準化數據和流程，我們可以真正利用新興技術的來改善全球貿易。」

美國全國牛奶營銷合作社 Dairy Farmers of America 也在 48 個州的農民成員中進行了去中心化的解決方案測試；荷蘭主要的超市連鎖店 Albert Heijn 也運用區塊鏈技術來追蹤柳橙汁的生產流程。

根據技術研究公司 Reportlinker 最近的一項研究，未來 5 年，區塊鏈運用在農業和食品供應鏈市場的價值將超過 4 億美元。