〈區塊鏈大應用〉乳製品製造商Arla Finland運用區塊鏈提升產品透明度

據報導，乳製品製造商 Arla Finland 運用區塊鏈技術，大幅提高了乳製品生產流程的資訊透明度，將每樣乳製品來源，從農場到加工的紀錄向民眾開放。

運用區塊鏈技術的 Arla Milkchain 目前處在前測階段，用以保存並記錄牛奶從農場、收集到加工過程中的所有數據，並允許民眾查看自己手中乳製品的生產來源。

如今，有越來越多消費者要求食品和飲料生產中的透明度和可追溯性，區塊鏈擁有讓「資訊透明化」的特性，且一經紀錄便無法被竄改，對於食品安全與溯源來說，可帶來關鍵性的改變，生產過程被記錄到區塊鏈中更有助於大幅提高消費者對於產品的信任度。

Arla Finland 的品牌經理 Sanna Heikfolk 表示: 「在 Arla Milkchain 專案中，公司與 Truly Agency 和 Empirica Finland 合作，旨在為消費者提供世界上最透明，且最負責任的生產鏈」。

若要查看產品的原產地資訊，消費者可以在 Arla Milkchain 上利用包裝日期來查詢。平台上概述了牛奶生產的整趟旅程，包括擠奶的奶牛數量、是否有小牛出生在農場，當時工作的員工、牛奶何時被採集以及何時到達牛乳工廠。

該公司的有機牛奶 Single Estate 是第一個使用該技術的乳製品，公司也計畫未來將該技術擴展到其他產品。從 Arla Milkchain 上可以得知，有機牛奶 Single Estate 來自 Kurikka 的 Tikka 農場。

Tikka 農場主人 TuomoMäkinen 表示支持這個由區塊鏈打造的平台，並表示:「客戶的信任建立在多種因素的基礎上，奶牛的健康自然是起點，但了解產品的起源和運送過程也很重要。人們也很自然想知道有誰經手了該項產品。」