三星在台推4鏡頭新機 年底前產品組合調整為黃金比例

三星今 (7) 日在台發表 4 鏡頭中階新機 Galaxy A9，台灣三星表示，目前台灣手機市場受到低資費之亂影響，除 1.8 萬元以上高階機種成長 6% 外，其餘市場均呈現衰退，以中階機種 (1.3 萬至 1.8 萬元) 衰退幅度最小、不到 2%，為符合消費者期待，年底前盼能將產品組合，由目前的 2:2:6(高階: 中階: 低階) 調整至 3:3:4 的黃金比例。

陳啟蒙表示，目前台灣手機市場受到低資費之亂影響，除 1.8 萬元以上高階機種成長 6% 外，其餘市場均呈現衰退，以中階機種 (1.3 萬至 1.8 萬元) 衰退幅度最小、不到 2%，較市場平均的雙位數跌幅相對抗跌，而三星 A 系列則較過去平均成長 5%。其中，Galaxy A7 自 11/1 上市以來受消費者喜愛，單日銷量較以往的 A 系列單機成長 4 至 5 倍。

為因應消費者的需求和市場競爭，陳啟蒙表示，三星未來 A&J 系列將縮短產品生命週期為半年，以符合消費者期待，且未來產品組合希望達到 3:3:4(高階: 中階: 低階) 的黃金比例，因手機市場整體銷量在過去 3 年並未成長，唯有改變三星產品組合，才能對未來的銷售額和零售投資有所幫助，並盼能在明年底達成此目標。

展望明年，陳啟蒙認為，明年手機市場將會持平，但未來包括可摺疊螢幕、5G 手機、屏下指紋辨識、eSIM 等新技術，都顯示手機功能將會繼續突破，可能出現新價格帶的超高階產品，為市場帶來新動能。

三星早在 Gear S2 就準備好迎接 eSIM 的應用，也將在 12 月推出 Galaxy Watch eSIM 的版本，陳啟蒙表示，目前 Galaxy Watch 在全球熱賣，上月全台缺貨，主要原因包括解決以往智慧型手錶的續航力通點，及掌握消費者需求。

台灣三星計畫積極擴大在台品牌體驗升級，未來將擴大店面格局，將現有門市往主要商圈移動，預計 2020 年全數完成門市更新跟重置，也將積極經營三星線上商城，盼未來透過 O2O 虛實整合達到互補的效果。