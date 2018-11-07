〈區塊鏈大應用〉PAV加入馬士基與IBM的區塊鏈運輸系統

據外電報導，西班牙瓦倫西亞港務局 (PAV) 已加入 TradeLens 平台，這是由 IBM (IBM-US) 和航運巨頭馬士基聯合開發的區塊鏈生態系統。

TradeLens 平台於今年 8 月份推出，該平台將區塊鏈技術應用於全球供應鏈，旨在提高貿易效率和安全性。供應鏈中所有參與者，包括航運公司、港口和碼頭運營商、海關當局和其他參與者，皆可以在該平台上互動查閱運輸相關數據和文件。

報導中表示，PAV 已作為「早期採用者」加入到 TradeLens 項目中，該港口系統的整合將有助於 TradeLens 平台早期階段的開發。目前 TradeLens 生態系統中共有超過 20 個參與者。

迄今為止，TradeLens 已經處理了 1.54 億個「數據發送事件」，例如集裝箱運輸、倉儲時間和海關文件。據數據顯示，該平台可將運輸時間縮短 40%。

PAV 在 10 月初時曾宣布計畫創建運用區塊鏈和大數據技術的「智慧港口」。負責為 PAV 中實施新技術的 Jose Garcia De La Guia 表示，區塊鏈有助於改善全球貿易中的物流，並且能夠創建「無紙張港口」，更能夠大幅減少資料維護所花費的時間成本。

其他的港口也正採取措施，將區塊鏈技術整合到運營當中。上個月，歐洲最大的港口鹿特丹港與荷蘭銀行和三星合作，進行區塊鏈運輸的測試，期望運用區塊鏈技術來縮短運輸時間，並簡化金融交易。

再者，英國港口運營商 Associated British Ports 與數位物流商 Marine Transport International 也達成合作協議，運用區塊鏈技術開發新型態港口物流，並致力於減少人工審查港口數據所花費的時間成本。