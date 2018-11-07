台驊前三季獲利年增46.2% Q4運價及運量持續成長 盤中股價走揚

台驊投控 (2636) 前三季營收 82.68 億元，年增 5.68%，稅後淨利 2.77 億元，年成長 46.2%，每股盈餘 2.32 元；台驊指出，展望第四季，台驊指出，預期越接近年底前艙位狀況仍然吃緊，海空運的運價及運量仍將持續成長。台驊今 (7) 日盤中股價走揚。台驊表示，前三季受惠於運量及運價雙成長、子公司虧損降低以及認列所得稅迴轉利益等利多，營業收入較去年同期成長 5.68%，合併稅後淨利成長 46.2%。



海運業務因受惠於產業旺季、航商縮減運力以及中美貿易戰提前出貨等因素，第三季營業收入較去年第三季成長 17.78%，惟受到高油價及艙位滿艙等影響，運價走揚且議價空間減少，第三季海運毛利率略為下滑。



空運業務受惠於電子消費產品上市、跨境電商貿易持續熱絡以及中美貿易戰提前出貨影響，第三季營業收入較去年第三季成長 17.61%。



物流業務第三季毛利較去年第三季成長 18.91%，主要受惠於進出口貨量增加所帶動報關業務增長外，子公司賽澳遞物流由 B2C 業務轉型為 B2B2C 效益顯見，在上半年小幅虧損後第三季由虧轉盈，單季認列獲利近新台幣 400 萬元。



除上述因素外，今年前三季獲利成長另受惠於台幣及人民幣貶值，認列匯兌利益近新台幣 2000 萬以及國外子公司產生的境外所得免稅許可，迴轉過去年度已認列之所得稅費用等挹注。



展望第四季，中美貿易摩擦仍未有緩和跡象，若美國如期於 2019 年 1 月起，將已於 9 月 24 日課徵價值 2000 億美元之產品關稅由 10% 調高至 25%，客戶將持續規避稅負成本增加而出現提前出貨潮。預期越接近年底前艙位狀況仍然吃緊，海空運之運價及運量仍將持續成長。



至於內貿物流市場方面，為期 6 天的上海進口博覽會已於 11 月 5 日開幕，中國國家主席習近平於開幕演講表示要降低關稅、減少進口環節的成本，宣布未來 15 年，中國將進口 24 兆美元商品，要將中國從「出口大國」變成「進口大國」，從「世界工廠」轉型為「全球超市」。在中國政府強力推動下，進口物流將迫切需要。中國目前是全球物流資源最大的國家，但多數資源是分散、分割的，造成物流成本居高不下，因此提供客戶物流供應鏈服務，將是獲勝關鍵。



至於未來發展策略方面，台驊指出，將持續整合內部資源，建構物流供應鏈管理平台，主要策略包含一、多式聯運：持續強化海空陸鐵複合式運輸，積極拓展中歐 / 中俄鐵路業務。二、建置 B2B2C 倉儲：結盟物流平台，透過智慧系統整合，提供倉幹配一體化服務。三、發展全球網點優勢：結合海外據點及代理，以中國在地倉幹配服務，全力發展進口物流服務。四、跨境電商：發展亞洲區間及歐美段跨境電商物流。五、供應鏈金融：物流企業由於長期掌握著整個供應鏈中的資訊流以及物流信息，加上關鍵的金流為鏈結發展供應鏈金融業務。