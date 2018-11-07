汽車零組件出貨暢旺 智伸科10月營收成長 Q4營運展望樂觀

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 10 月合併營收為 3.81 億元，月增 8.65%，年增 2.23%；累計前 10 月合併營收為 36.46 億元，年成長 11.22%。主要受惠旗下汽車相關關鍵零組件的出貨保持暢旺所致。智伸科表示，10 月成長主要來自於旗下汽車營收穩定成長的挹注。今年以來，智伸科業務表現持續提升，帶動整體汽車訂單能見度保持高檔、且出貨穩健成長，尤其新產品汽油高壓泵浦零組件於今年第三季起逐步量產出貨，不僅貢獻公司整體營收持雙位數年增率表現，亦凸顯智伸科與全球一階 (Tier1) 汽車零組件供應商共同針對最新技術應用的相關汽車零組件產品，研發設計至開發量產之緊密關係的高度競爭利基。



展望第四季，智伸科指出，看好旗下汽車部將受惠於第四季傳統產業旺季帶動業績成長，並驅動整體營運向上的成長表現。



智伸科表示，雖目前因中美貿易戰影響全球整體新車銷售市場成長趨緩的情況，但在主要客戶隨著汽車引擎動力的相關零組件產品滲透率提升且對該產品市場保持樂觀看法不變下，進而對公司旗下相關汽車零組件產品的拉貨力道保持增溫態勢。