〈台驊新事業布局〉供應鏈金融新服務尋找A股上市對象合資 最晚明年Q1有結果

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 董事長顏益財今 (13) 日指出，在美中貿易戰的夾擊下，勢必衝擊各國在全球供應鏈的位置，因此，必須持續整合內部資源，建構物流供應鏈管理平台來因應外在變化，其中，最受外界關心的新業務「供應鏈金融」，正在尋找 A 股上市對象合資參與操作，預計最晚明年第 1 季可有明確結果。

由於中國有不少小型業者較難向銀行融資，台驊提出的供應鏈金融就是將進口一條龍的服務衍生，尋找一些優質、風險相對低的信用良好客戶提供融資服務，除了藉此鞏固客戶關係，也同時綁定物流服務讓現金產生效益。

顏益財說，正積極尋找合適的對象合資來運作這項業務，預計最慢明年第 1 季就會有確定結果。

另一方面，顏益財指出，各國在國際產業上的競爭樣態，已面臨重新洗牌的局面，國際物流業需即早應變，尤其要著重調整業務配置、並加強新市場開發，在變局下尋找契機。

在此趨勢中，台驊正持續強化在中國的海空陸鐵多式聯運布局，拓展中歐、中俄鐵路業務。

而搭上跨境物流和新零售龐大市場成長，台驊已建置 B2B2C 倉儲作業系統，結盟物流平台，加強提供倉幹配一體化服務，同時發展亞洲區間和歐美段跨境電商物流。

台驊也在中國結合海外據點及代理，以在地倉幹配優勢，全力發展進口物流服務。

在多項業務的成長下，台驊 8 月合併營收為 10.3 億元，月增 5.31%、年增 12.28%，不僅單月首次突破 10 億元關卡，更創歷史新高。

展望後市，顏益財指出，下半年國際貿易逐漸進入旺季後，海運市場見部分客戶為規避第三波中美貿易關稅而提前出貨，加上船公司陸續縮減美國線運力，艙位供不應求，運價和運量雙雙成長，而空運受惠電子出貨旺季，海空二大業務展望均樂觀。