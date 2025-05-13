亞馬遜與FedEx重啟合作 達成大件商品配送協議

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-13 10:33

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亞馬遜 (AMZN-US) 與聯邦快遞 (FDX-US) 達成一項多年期合作協議，聯邦快遞將重新為亞馬遜配送大件商配送服務商，這標示著雙方自 2019 年中斷的合作關係正式重啓。

該消息激勵聯邦快遞周一 (12 日) 盤後股價一度升 2%，全日收盤漲 6.9%。

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此項合作恰逢聯合包裹 (UPS-US) 於今年 1 月宣佈，計劃在 2026 年底前將爲亞馬遜運送的包裹數量減少一半。

聯邦快遞聲明表示，我們已達成一項互利共贏的多年期協議，將爲亞馬遜提供指定大件商品的住宅配送服務。

亞馬遜在聲明中表示，此次合作並非旨在取代其與聯合包裹的現有業務。目前，亞馬遜通過自建的中小企業物流網絡，已能自主完成美國境內超三分之二的包裹配送。

亞馬遜發言人 Steve Kelly 指出，聯邦快遞將與聯合包裹、美國郵政等合作伙伴共同合作，配合我們的最後一英里配送網絡，優化運力配置以提升客戶體驗。”