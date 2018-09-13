〈台驊新事業布局〉買下星國ATP 65%股權 亞洲空運版圖前進一大步

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (13) 日董事會通過，以不超過 7790 萬元投資新加坡 AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.(簡稱 ATP)，取得其 65% 股權，預計 9 月底前完成，台驊董事長顏益財強調，市場競爭激烈大者恆大，併購已是一大趨勢，ATP 腹地涵蓋整個東協，可補強集團旗下台灣空運的營運不足範圍，也就是說，在亞洲空運市場版圖將更趨於完整。

顏益財期望，在台空和 ATP 長期合作下，進一步擴大在亞洲地區的空運網絡，同時，就此提前因應未來美中貿易戰供應鏈移轉的變化。

未來 ATP 將是台驊在新加坡最重要的東協市場轉運站，可藉此延伸更廣的觸角至東南亞、南亞和紐澳，台驊看好在空運擴大網絡後，有助進一步開發國際級客戶，並增加東南亞區域跨境電商業務。

ATP 公司在新加坡經營國際物流長達 27 年，以空運和倉儲為主要業務，與新加坡航空擁有長期合作的關係，可取得具競爭力的優勢價格及彈性艙位。

而 ATP 公司倉庫位於新加坡樟宜機場自由貿易港區 (FTZ)Megaplex 區域內，面積達 2 萬平方英呎，倉庫設有室內裝卸貨碼頭，且因在新加坡經營已久，擁有政府提供長期且低廉的倉租成本，客戶以電子業和電商平台業者居多。

隨著中國經營成本增加，且美中貿易摩擦越演越烈，全球供應鏈已面臨重整，台驊認為，東協和南亞國家等新興市場國家正迅速崛起，光是去年，東協營收貢獻年成長率達 33.92%。