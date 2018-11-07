網家連虧5季 前3季虧掉近10億元 EPS -8.4元

網路家庭 (8044-TW) 今 (7) 日公布第 3 季財報，單季稅後虧損 1.89 億元，每股虧損 1.62 元，虧損幅度年增 1200%，累計前 3 季虧損達 9.84 億元，差於去年同期獲利 3.26 億元，每股虧損 8.4 元，網家也公告累積虧損已達實收資本額 2 分之 1 。

不過，可留意到，網家雖已連續 5 季虧損，但第 3 季虧損幅度明顯小於過去 3 季，營運可望築底回穩。

網家說明，今年以來 B2C 業務增長力道強勁，3C 類別商品銷售表現亮眼，在品牌開拓也有成果，例如創下首家台灣電商獲得「唯一全系列 Apple 授權經銷商」資格。

展望第 4 季，網家董事長詹宏志強調，B2C 網購前 3 季營收較去年同期增長達 14.8%，第 4 季雙 11 活動期間，更積極引進日韓跨境商品，將要開始串接來自全世界的優質商品，併透過集團的 P 幣，推動網家持續發展成 PChome Prime 會員生態圈。

另一方面，隨著調整運費補貼門檻，網家旗下商店街今日公布第 3 季成交金額，較去年同期相比成長近 3 倍，再創歷史新高，且物件數突破 3 億件，穩居台灣物件數最多的電子商務平台。

商店街總經理蘇芸強調，經過半年的運費調整，商店街運費補貼已大幅減少，而平台物件數仍持續成長，目前已突破 3.1 億件，顯示個人賣場已穩居行動端龍頭的地位，正朝獲利方向前進，力拚商店街成為台灣第一個獲利的行動電商。