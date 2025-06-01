美副總統范斯：美國不需依賴外國人才 力挺川普整頓哈佛與高教體系

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-01 10:00

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隨著美國政府對高等教育機構的審查與管控日趨嚴格，美國副總統 JD 范斯（JD Vance）近日公開聲援相關政策。他強調美國不需依賴外國學生與學者，並支持川普政府對哈佛大學的行動。

范斯在接受媒體專訪時表示，外界對於限制外國人才的批評過於誇大。他直言：「美國人民有足夠的能力完成偉大的事，不需要依賴外來學生與教授。」他強調，美國應將資源投資於本國人民，發展本土人才。

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他以 1950 至 1960 年代美國太空計畫為例，指出當時的成就多由美國本土科學家推動，證明美國有能力自主創新。

此外，范斯也表示支持川普政府整頓高等教育機構的作法。他指出，過去 20 至 30 年間，美國大學尤其在理工科領域如生物學，存在「研究無法重現」的危機，質疑頂尖大學未必能進行高品質研究。

范斯更批評部分大學存在種族歧視，已違反《民權法案》，呼籲政府必須介入問責，並強調「這不是獨裁，而是民主制度下的監督機制。」

儘管范斯與川普強調「保護國家利益」，但外界擔憂此舉恐導致美國學術人才流失與科技創新能力下滑。

《華爾街日報》援引研究指出，若美國持續限制外國人才，將重演 1920 年代移民配額制造成美國的外國科學家數量減少，進而造成發明創造急劇下降的狀況。

前白宮中國事務主任杜如松（Rush Doshi）也警告：「阻止優秀人才進入美國，是超級大國的自殺行為。」

5 月 22 日，美國國土安全部禁止哈佛大學招收國際學生，雖然禁招令於 5 月 29 日被美國聯邦法官叫停，但川普政府並未停止施壓。川普不僅要求該校提供外國學生名單，還聲稱哈佛的外國學生比例應限制在 15% 左右。