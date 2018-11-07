火箭公司Space X又缺錢了？媒體稱其正尋求7.5億美元槓桿融資

被特斯拉 Model 3 麻煩纏身的馬斯克，也在為旗下太空技術公司 Space X 操心着。

11 月 7 日，路透社援引知情人士消息稱，Space X 正在尋求一筆 7.5 億美元的槓桿融資，美國美林銀行將主導這筆交易。Space X 管理團隊還將於 11 月 7 日舉行一場面向貸款機構的介紹會。這也是近半年內，Space X 第二次被曝出融資的消息。

早在今年 4 月，據風投行業研究公司 PitchBook 數據，Space X 在 4 月 5 日授權啟動了 5.07 億美元的 I 輪融資，此輪融資的價格每股 169 美元，由此 Space X 估值達到約 250 億美元。

一個月後，Space X 董事長兼首席營運官 Gwynne Shotwell 在接受美國財經新聞媒體 CNBC 採訪時透露，公司估值達 280 億美元。

Space X 也成為僅次於 Uber 和 Airbnb 的美國第三大最有價值風險投資創業公司。公開資料顯示，Space X 此前獲得的資金主要來自矽谷知名風投公司德豐傑投資（DFJ）、Founders Fund，谷歌以及全球第四大共同基金公司富達投資。

美國金融部落格網站 Zero Hedge 認為，獵鷹重型火箭的成功發射是屢遭挫敗的 Space X 獲得重新估值的重要原因。

今年 2 月，在美國佛羅里達州肯尼達發射中心，Space X 成功發射了一搜搭載 Tesla Roadster 跑車的獵鷹（Falcon Heavy）重型火箭，從而改寫了人類航空航天史。因為，獵鷹（Falcon Heavy）重型火箭是全球最大的運載火箭：高達二十層樓，三個一級火箭均配備九個發動機，共由二十七台發動機推動。

近日，在接受矽谷科技媒體 Recode 採訪時，馬斯克也表示，獵鷹重型火箭是世界上最強的火箭，能量是排名第二的兩倍。

馬斯克的野心還不止於此。根據美國航空航天局（NASA）今年 8 月發布的通告，Space X 將於明年 4 月首次試飛其 Falcon 9 搭載的載人龍飛船 (Crew Dragon)。與此同時，NASA 還公布了波音（Boeing）的載人航天火箭試飛計劃，他們將於明年年中進行試飛。這也意味著，Space X 將擊敗波音，成為第一個將美國宇航員送上國際空間站的私營企業。