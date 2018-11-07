憂美中貿易戰 百度、阿里巴巴急於研發自家晶片

隨著美中貿易戰加劇，以及華盛頓當局嘗試遏制中國尖端技術發展，中國高科技公司在擔憂供應受阻的情況下，紛紛加速進行自家半導體的開發與生產，如搜尋引擎百度、中國電商巨擘阿里巴巴和格力電器皆在行列之中。

百度執行長李彥宏近日表示，「在高效能晶片方面，中國依賴進口，但這可能會在人工智慧時代發生變化。」



根據陸媒報導，中國雖然是全球最大的半導體市場，以價值來看，佔全球市場 40%，但國內製造的晶片僅占 10%，去年中國的半導體進口總額為 2600 億美元，超過了石油的進口額。

在美國對中國部分科技公司進行禁售令封殺後，中國國家主席習近平呼籲國內科技業應更自力自強，希冀在 2020 年前，將核心基礎零部件國產率提升至 40%，到 2025 年提高至 70%。然而，美國開始限制重要晶片製造設備的出口，中國企業面臨挑戰。

中國企業開發半導體進展

百度開發雲端全功能 AI 晶片「崑崙」，採用三星 14nm 製程，號稱有業內最強的運算能力，可處理大量數據，如來自語音辨識軟體與自動駕駛車輛的雲端聲音或圖像。目前該公司尚未公布量產和出貨的詳細資訊。

百度股價日線走勢圖

阿里巴巴則一直向雲端服務注入資源，董事局主席馬雲在美國對中興通訊祭出禁售令後，宣布進入半導體業務，他表示晶片市場由美國控制，對於美國停止向中國企業販售晶片提出擔憂。

阿里巴巴股價日線走勢圖

為了解決此問題，馬雲開始從美國晶片製造商 Nvidia 挖角，並建立阿里平頭哥半導體公司 (Pingtouge Semiconductor)，該公司計畫在 2019 年開始出貨 AI 晶片。上述晶片將首先用於智慧型城市的雲端服務設備，可更有效地管理城市地區，然後，應用層面將擴展至自動駕駛和語音識別。



格力電器於 8 月投資人民幣 10 億元 (約 1.45 億美元)，建立一家全資的半導體子公司，進入晶片開發領域，該公司將專注於晶片設計，但也可能參與生產，目前已開始進行如空調控制面板等半導體研究，但進展有限。



家用電子產品製造商康佳集團也在 5 月成立半導體部門，並考慮在該行業進行收購，該半導體部門目標為在 5-10 年內達人民幣 100 億元的銷售。



華為技術公司 10 月表示，將開始批量生產高效能 AI 晶片，輪值執行長徐直軍表示，該晶片的處理能力將是全世界最快的，將超越 Nvidia 等競爭對手。