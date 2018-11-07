特斯拉Q3財報已是頂峰 綠光資本Einhorn持續看空

知名特斯拉 (TSLA-US) 空軍、綠光資本 (GLRE-US) 總裁 David Einhorn 表示，特斯拉在今年第三季已經來到最高水平，價格較高的 Model 3 銷售量將會在未來逐漸減少。

這位對沖基金經理認為，特斯拉現在正處於盈利高峰期，並維持對該公司的空頭看法。Einhorn 表示：「我們相信特斯拉已經耗盡了大部分高價版 Model 3 客戶的需求，這已經是特斯拉最好的財報結果。特斯拉正在面臨一連串的競爭、監管、人力資源、車輛質量和資本結構問題。」

特斯拉上個月的第三季財報中獲利超越分析師預期，Model 3 出貨量達 56,000 輛，平均售價接近 60,000 美元。自收益以來，特斯拉的股價飆升了 16%，但 Einhorn 並未因此改變想法。

特斯拉執行長馬斯克曾表示，特斯拉將從現在開始盈利並帶來自由現金流。為了實現這一預測，他將不得不依賴市場對於遠程電池和高階版本汽車的強烈需求，該款汽車單價可達 70,000 美元。

而對於先前承諾推出的 35,000 美元 Model 3 版本依然尚未實現。馬斯克曾表示，如果特斯拉在實現更高的生產水平之前推出低價款汽車，那麼公司將「虧錢而死」。

馬斯克在上個月亦曾表示：「在我們製造 35,000 美元的汽車並將其作為毛利率的一部分之前，還有更多的工作要做。」

特斯拉股價在週二 (6 日) 的交易中上漲 1.9%。

除了公司本身內部的挑戰，特斯拉也面臨來自其他競爭者向是奧迪、保時捷、賓士和捷豹等大廠來勢洶洶的電動車產品。此外，美國證券交易委員會和司法部也已經開始調查馬斯克對 Model 3 產量相關的公開聲明，當局認為這些聲明可能遭到灌水。